Erdoğan bugün tepki gösterdiği Gül'ün Erivan ziyaretini nasıl savunmuştu?

Abdullah Gül'ün Erivan'da maç izlemesiyle ilgili olarak, dün katıldığı bir toplantıda "Ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdi ve bizim üzerimize gelmeyi sağladı" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ziyaretin gerçekleştiği 2008 yılında, konuyla ilgili olarak, "Ben de bu milli maça gidişi olumlu buluyorum" dediği ortaya çıktı.

Aktifhaber.com'un haberine göre, 4 Eylül 2008 tarihinde Şam'da yaptığı bir açıklama Gül'ün ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Ben de bu milli maça gidişi olumlu buluyorum. Özellikle de burada bir milli maçın siyasete edilmemesi noktasında bu davetin geri çevrilmesi böyle bir süreci başlatabilirdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu kararı, böyle bir sürecin başlamasını engellemiştir. Çünkü spor ayrı bir olay. Siyaset ayrı bir olay” ifadelerini kullanmıştı.

Gül'ün Erivan'a gittiği dönemde, yapılan ziyareti 'olumlu' bulduğunu söyleyen Erdoğan, dün katıldığı bir toplantıda ise Gül'ün Ermenistan'da maç izlemesini eleştirerek, "Erivan'a gidip koz verdi; daha dik durmalıydı" dedi.

Gül dönemine eleştiri ve serzeniş

Erdoğan'ın dün (7 Mayıs 2015) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tarihçilerle yaptığı toplantıya katılan Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, Erdoğan'ın Gül'e yönelttiği eleştirileri şöyle aktarmıştı:

“Sayın Erdoğan, gerek Putin’in açıklamasına yönelik gerek diğer parlamentoların yaklaşımlarına karşı net şekilde Türkiye’nin tavrını ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarihçilerin bu konuda yapacağı çalışmaların önünü açacağını, Genelkurmay’ın askeri arşivlerini açmaya hazır olduklarını da bildirdi. Türkiye’nin bu konuda sakınacak, çekinecek bir durumunun olmadığını dile getirdi.

"Bir önceki Gül dönemine ilişkin eleştiri ve serzeniş yakaladım. Sayın Gül’ün Erivan’a gidip maç seyretmesi gibi yaklaşımların ‘ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdiğini ve bizim üzerimize gelmeyi sağladığına’ vurgu yaptı. Bursa’da yapılan maçtan sonra bir sonuç çıkmadığını ifade etti; ‘Ortalığı yumuşatmaya çalışarak işin içinden çıkamayız."