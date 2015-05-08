Erdoğan'dan Gül'e 'Erivan' tepkisi: Maç izleyerek karşı tarafa koz verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarihçilerle yaptığı toplantıya katılan Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'da maç izlemesiyle ilgili Erdoğan'ın, "Ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdi ve bizim üzerimize gelmeyi sağladı" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3’üncü Cumhurbaşkanlığı Sofrası’nda tarihçileri ağırladı. Yemekte tarihçilerle 1915'te yaşananları enine boyuna değerlendiren Erdoğan, tüm konuklara tek tek söz verdi, notlar aldı.

Erdoğan, tarihçilere, “Soykırım iddialarıyla ilgili başka neler yapabiliriz” sorusunu yöneltti. Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, Erdoğan’ın Ermenistan’da maç izlemeye giden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin serzenişte bulunduğunu söyledi.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre Armağan, yemekle ilgili şunları kaydetti:





'Karşı tarafın eline koz verdi'





“Sayın Erdoğan, gerek Putin’in açıklamasına yönelik gerek diğer parlamentoların yaklaşımlarına karşı net şekilde Türkiye’nin tavrını ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarihçilerin bu konuda yapacağı çalışmaların önünü açacağını, Genelkurmay’ın askeri arşivlerini açmaya hazır olduklarını da bildirdi. Türkiye’nin bu konuda sakınacak, çekinecek bir durumunun olmadığını dile getirdi. Bir önceki Gül dönemine ilişkin eleştiri ve serzeniş yakaladım. Sayın Gül’ün Erivan’a gidip maç seyretmesi gibi yaklaşımların ‘ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdiğini ve bizim üzerimize gelmeyi sağladığına’ vurgu yaptı. Bursa’da yapılan maçtan sonra bir sonuç çıkmadığını ifade etti; ‘Ortalığı yumuşatmaya çalışarak işin içinden çıkamayız’ dedi.

Erdoğan, Rusya Federasyonu’nun Moskova’da 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 70. yıldönümü vesilesiyle düzenleyeceği törene katılmayacağını, Türkiye’nin törende büyükelçi veya maslahatgüzar düzeyinde temsil edileceğini konuklara ifade etti.” Sofranın konukları arasında Osmanlı tarihi konusunda uluslararası üne sahip Prof. Dr. Heath Lowry de dikkat çekti.

Yemeğe şu isimler katıldı: “Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Budak, Polis Akademisi’nden Prof. Dr. Ali Birinci, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Bilgin, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemil Koçak, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Erdem, Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Heath Lowry, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Öz, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tufan Bozpınar, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, TOBB ETÜ’den Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Şehir Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Genç, tarihçi Murat Bardakçı, Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın.”