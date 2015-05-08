Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erivan eleştirisine yanıt

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erivan'da maç izlemesiyle ilgili olarak yaptığı, "Ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdi ve bizim üzerimize gelmeyi sağladı" eleştirisine yanıt verd,i. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, konuyla ilgili olarak, "Herhalde bir yanlış anlama vardır" dedi.

Erdoğan'ın dün (7 Mayıs 2015) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tarihçilerle yaptığı toplantıya katılan Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, Erdoğan'ın Gül'e yönelttiği eleştirileri şöyle aktarmıştı:

“Sayın Erdoğan, gerek Putin’in açıklamasına yönelik gerek diğer parlamentoların yaklaşımlarına karşı net şekilde Türkiye’nin tavrını ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarihçilerin bu konuda yapacağı çalışmaların önünü açacağını, Genelkurmay’ın askeri arşivlerini açmaya hazır olduklarını da bildirdi. Türkiye’nin bu konuda sakınacak, çekinecek bir durumunun olmadığını dile getirdi.

"Bir önceki Gül dönemine ilişkin eleştiri ve serzeniş yakaladım. Sayın Gül’ün Erivan’a gidip maç seyretmesi gibi yaklaşımların ‘ortamı yumuşatmayı amaçlarken karşı tarafın eline koz verdiğini ve bizim üzerimize gelmeyi sağladığına’ vurgu yaptı. Bursa’da yapılan maçtan sonra bir sonuç çıkmadığını ifade etti; ‘Ortalığı yumuşatmaya çalışarak işin içinden çıkamayız."