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Politika

Erdoğan, bu kez iki ülke bayrağını yerden alarak cebine koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Sarayı'nda, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından resmi törenle karşılandı

07 Kasım 2014 10:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki karşılama törenin ardından iki ülkenin yerdeki bayrağını alarak cebine koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Sarayı'nda, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından resmi törenle karşılandı. Milli marşların çalınmasının ardından tören kıtasına yönelen Erdoğan, yer belirtmek için kullanılan iki ülkenin bayrağını yerden aldı. Her yurt dışı gezisinde onuruna düzenlenen karşılama törenlerinde yer belirtmek için kullanılan Türk bayrağını yerden alıp cebine koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinde de bu alışkanlığını sürdürdü. Ancak bu kez sadece Türk bayrağını değil, akraba ülke Türkmenistan'ın bayrağını da yerden alıp cebine koydu.

Erdoğan daha önce G20 zirvesinde de terde bulunan Türk bayrağını alarak cebine koymuştu. 

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