Erdoğan: Bu dünya etme bulma dünyasıdır (2) 

\"BUYRUN ŞİMDİ BÜTÜN HAVA SAHALARI DA KAPATILACAK UÇUŞLAR ZATEN YASAKLANDI. YAKINDA SINIRLAR DA KAPATILACAK\"

\"REFERANDUM BİR SEBEPTİR NETİCE DEĞİLDİR. BURADA İŞ BİTMEMİŞTİR SADECE BAŞLAMIŞTIR\"

\"DÖRT DÖRTLÜK BİR NANKÖRLÜK. \'BU BENİM 16 YAŞINDAN BERİ HAYALİYDİ\' DİYOR. OTUR OTURDUĞUN YERDE\"

\"BİR DEVLETİ YÖNETEN BU ŞEYLERİ BÖYLE ÇOCUKÇA DEĞERLENDİRİR Mİ? EYALET YÖNETİMİ DE OLSA BU BİR YÖNETİM. DUYGUSAL OLARAK KENDİNİ TATMİN ETMEK İÇİN BÖYLE BİR ADIM ATILABİLİR Mİ?\"

\"\'BUNDAN SONRASI BENİ ÇOK DA İLGİLENDİRMİYOR\' HAVASINA GİRMEK KURU HAYALDİ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak referandumu ve sonrasındaki yaptırımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Bugün sizlerle açık yürekli konuşacağım. Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgemizin ve ülkemizin tehlikeye atılmasına müsaade edemeyiz. \'16 yaşında benim hayallerim vardı. Şimdi hayallerimi gerçekleştirdim. \'Bundan sonrası beni çok da ilgilendirmiyor\' havasına girmek kuru hayaldi.

REFERANDUM BİR SEBEPTİR NETİCE DEĞİLDİR. BURADA İŞ BİTMEMİŞTİR SADECE BAŞLAMIŞTIR

Referandum bir sebeptir netice değildir. Burada iş bitmemiştir sadece başlamıştır. Bir tarafında İran kuzeyinde Türkiye güneyinde Irak yönetimi batısında Suriye. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nasıl çıkacaksın?

BUYRUN ŞİMDİ BÜTÜN HAVA SAHALARI DA KAPATILACAK UÇUŞLAR ZATEN YASAKLANDI. YAKINDA SINIRLAR DA KAPATILACAK

Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Bir devleti yöneten bu şeyleri böyle çocukça değerlendirir mi? Eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim. Duygusal olarak kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılabilir mi?

DÖRT DÖRTLÜK BİR NANKÖRLÜK. \'BU BENİM 16 YAŞINDAN BERİ HAYALİYDİ\' DİYOR. OTUR OTURDUĞUN YERDE

Memurunun maaşını ödeyemiyordun bize geldin Başbakanlığım döneminde kendisine 2 milyar dolar kredi açtık. Memurunun maaşını ödesin diye. Petrolünü taşıma noktasında boru hattımız aynı şekilde çalıştı. Sana bu aklı kim veriyor? Sadece sağ tarafında İsrail var. Dört dörtlük bir nankörlük. \'Bu benim 16 yaşından beri hayaliydi\' diyor. Otur oturduğun yerde.\"

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)



