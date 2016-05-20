Erdoğan: Boyum 1.85, kilom 95; basket oynuyorum, ağırlık çalışıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendi sağlık durumu hakkında bilgi veren sağlam olduğunu, boyunun 85, kilosunun 95 olduğunu söyledi. Erdoğan sabahları da spor yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'dan geldiğini söyleyen genç bir öğrencinin "Spor yapıyor musunuz, sağlık durumunuz nasıl" sorusuna şu cevabı verdi:

"Basket var, koşu var, ağırlık çalışmaları var. Sabahları kapalı ve açık spor yapıyorum. Kilomu da korumaya çalışıyorum. Boyum 85, kilom 95."

Emine Erdoğan sorusu

Zaman zaman hanımefendinin ( Emine Erdoğan) tavsiyelerine uyuyorum, zaman zaman kaçıyorum. Kendisinin uyguladığı kürleri ben uygulamıyorum tabi ki. Benim kürlerim farklı.