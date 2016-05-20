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Politika

Erdoğan: Boyum 1.85, kilom 95; basket oynuyorum, ağırlık çalışıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle buluşmasında özel hayatına ilişkin açıklamalar yaptı

20 Mayıs 2016 10:21

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendi sağlık durumu hakkında bilgi veren sağlam olduğunu, boyunun 85, kilosunun 95 olduğunu söyledi. Erdoğan sabahları da spor yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'dan geldiğini söyleyen genç bir öğrencinin "Spor yapıyor musunuz, sağlık durumunuz nasıl" sorusuna şu cevabı verdi:

"Basket var, koşu var, ağırlık çalışmaları var. Sabahları kapalı ve açık spor yapıyorum. Kilomu da korumaya çalışıyorum. Boyum 85, kilom 95."

 

Emine Erdoğan sorusu

 

Zaman zaman hanımefendinin ( Emine Erdoğan) tavsiyelerine uyuyorum, zaman zaman kaçıyorum. Kendisinin uyguladığı kürleri ben uygulamıyorum tabi ki. Benim kürlerim farklı.

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