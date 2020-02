Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var

Ömer KOÇ- İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda sivillerin hedef alındığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Erdoğan, \"Ne diyorlar, \'sivilleri vuruyorlar\'. Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var\" dedi.

Partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Kahramanmaraş\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı havaalanında Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri ve kent protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayıp, çocuklara da oyuncak vererek kongrenin yapıldığı Merkez Spor Kompleksi\'ne geçti. Kongre öncesi kompleksin önünde toplanan kalabalığı elinde zeytin dalıyla selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlıların her zaman kendisine destek verdiğini belirterek, \"Edeler diyarının saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, bugün partimizin 6\'ncı Olağan Kongresi için Kahramanmaraş\'tayız. Maşallah, mübarek Allah, şu muhabbeti gördükten sonra burayı selamlamadan salona giremezdim. Unutmayın; muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetsiz Muhammed\'den ne hasıl. İşte bu topluluk, böyle bir topluluk. Siz değerli kardeşlerim, özellikle bu yola çıktığımız günden bugüne, siz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Edeler her zaman bizim yanımızda oldu ve sizlerle güç bulduk. Bu gücümüzü tüm Türkiye\'ye yaydık. Hamdolsun. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece ve 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin bu heyecanınız, bu coşkunuz, bizim heyecanımız oldu. Bizim coşkumuz oldu. Siz bize inşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve \'Hadi beraber gidiyoruz\' dediğimiz anda beraber gideceğiz\" dedi.

\'VİCDANSIZLAR, EDEPSİZLER, AHLAKSIZLAR\'

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısını paylaşarak şunları söyledi:

\"Bak ben hanım kardeşlerimden şu anda mavi berelileri görüyorum. Bordoluları gördüm ve işte bakın bu sabah itibariyle 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün neydi, cumaydı. Dün tüm askerlerimizi hamdolsun secdede gördüm, rükûda gördüm. Çünkü onlar, şu kopan fırtına Türk ordusudur yarabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yarabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam\'ın\' diyerek yola çıkmışlardır. İşte geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak evelallah şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan silahlarımızla, bir taraftan F16\'larımızla, bir taraftan helikopterlerimizle, tanklarımızla toplarımızla Mehmedimize saldıranları ne yaptık, inlerinde boğduk, boğuyoruz. Ne diyorlar, \'Sivilleri vuruyorlar\'. Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok, ama sizin kanınızda var. Siz bu Ruanda\'da bunu yaptınız. Siz Mali\'de bunu yaptınız. Siz Korsika\'da bunu yaptınız. Siz durmadınız, Libya\'da bunu yaptınız ve hala da yapıyorsunuz. Kalkıp da Türk\'ü bu noktada, bu şekilde yorumlayamazsınız.\"

\'SINIRLARIMIZA SALDIRANLARA BUNUN HESABINI SORUYORUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, Türkiye\'nin toprağında gözü olanlara da hesap sorduğunu ve sormaya da devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

\"Biz elinde silahıyla Mehmedimize, vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Sınırlarımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Siz 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da \'Niçin bu sınırları koruyorsunuz?\' diyemez. Korumaya devam edeceğiz ve saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın; bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir, korkaklar ülkesi değildir ve şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz. Fakat edelerden biz bir şey istiyoruz. Bizim rabiamız var ya. Bu rabia da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Kardeşlerim biz 81milyonla tek milleti Türk\'üyle, Laz\'ıyla, Çerkez\'iyle, Abaza\'sıyla, Roman\'ıyla 81 milyon tek millet. Bayrağımız işte görüyorsunuz kardeşlerim. Evet rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi ve işte bu bayrak. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yani 780 bin kilometrekaresiyle bu vatan şehit kanlarıyla vatan oldu. Biz 780 bin kilometrekarede doğmadık, ha biz 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometrekareye düştük. Nereden nereye.\"

\'ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, \"Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyorum. Öyle yok bilmem PYD\'ymiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne demiştik, kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bak Pensilvanya\'da ne işin var orada? Ona giden oldu mu oldu, beraber yaşıyorlar. Arkalarında kimlerin olduğunu anlayın. Kardeşlerim ve kovalamaya yine devam edeceğiz. Çünkü bunlar ümmeti böldüler, bunlar milleti böldüler, onun için de bunun hesabını verecekler. Ve kardeşlerim unutmayın, birliğimizi aman koruyalım. Zira 2019\'un Mart\'ı çok önemli değil mi? 2019\'un Kasım\'ı çok önemli değil mi? Öyleyse şimdi ana kademeye soruyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kollarımıza soruyorum, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler size soruyorum, kapı karı dolaşmaya var mıyız? Öyleyse hep beraber bir olacağız. İri, diri olacağız, diri kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız\" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salonda geçti ve konuşmasını burada sürdürdü.

