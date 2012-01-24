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Politika

Erdoğan: Bizim için yok hükmünde TBMM (A.A)

24 Ocak 2012 14:30

-Erdoğan: Bizim için yok hükmünde TBMM (A.A) - 24.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Meclisi ve Senatosunda kabul edilen Ermeni iddialarının inkarını suç sayan teklifin kendileri için ''yok hükmünde'' olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, öne çıkan bazı başlıklar şöyle: - Irak Başbakanı Maliki'nin ''Türkiye içişlerimize karışıyor...'' açıklaması, çok çirkin ve talihsiz bir açıklama. - Irak'ta bir kardeş kavgasına seyirci kalamayız. - Fransa Meclisi ve Senatosunda kabul edilen teklif, bizim için tamamen yok hükmündedir. - Fransa'da kabul edilen teklif, ayrımcılık, ırkçılıktır, düşünce özgürlüğü katliamıdır. Bu mesele bir ayrımcılık, ırkçılık meselesidir. - Sarkozy ve yandaşlarını Fransız halkının takdirlerine havale ediyorum. - Etap etap yaptırımlarımızı, geri adım atmadan uygulayacağız. Gelişmelerin seyrine göre eylem planımızı kamuoyuyla paylaşacağız.

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