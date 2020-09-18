Erdoğan: Tedbirleri gevşetince vaka sayıları yükselmeye başladı, şimdi işi tekrar sıkmak durumundayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler gevşetilince vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "Mecburen şimdi işi tekrar sıkmaya durumundayız" dedi.

Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Bu süreç başladığında sürekli uyarılarımız oldu. Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi mânâda dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemlerde veya illerimizde vaka sayılarının düştüğünü gördük." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz biraz gevşetince bir anda vaka sayıları yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi işi sıkmak durumundayız. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Bizler de gerek toplu taşıma, gerek düğün, nikâh, restoranlardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı bir hale getirdik. Buralardaki uyarılarımız daha sıkı bir durumda. Bunu yapmak konumundayız. Bunları keyfi yapmıyoruz, zevkimize olan şeyler değil. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Olumlu dönüş bazı illerimizde başladı. Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere bunu süratle olumlu istikamette geri döndürelim." ifadesini kullandı.

"Aşı konusunda yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz"

Erdoğan, "Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Özel sektör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ile çalışmalara devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz." açıklamasını yaptı.

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