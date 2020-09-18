Erdoğan: Oruç Reis bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar görevine dönecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisinin bakım çalışmalarını tamamladıktan sonra görevine döneceğini söyledi.

"Libya Millî Mutabakat Hükûmeti ile bazı görüşmeler olabilir"

Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Fayez Al- Sarraj’ın istifasına ilişkin, “Şu anda tabii bizim geçen hafta Sarraj benim bir kabulüm olmuştu, kendisiyle görüşmeler yaptık. Ardından böyle bir gelişme, bu tür bir haber alma bizler için üzüntü verici olmuştur. Libya gibi bir yerde, Trablus’ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu, bizim oraya müdahalemizle orada sayın Sarraj ve ekibi bir yerde adeta darbeci Hafter’in yaklaşımından kurtulma durumuna geldiler." yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Şimdi ise darbeci Hafter zaten her geçen gün kayba doğru gidiyor, negatif bir gelişme var. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek, bunu görüyoruz. Sarraj’ın aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Millî Mutabakat Hükûmeti ile bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte bu işi olması gereken istikamette inşallah buluşuruz." dedi.

"Miçotakis’le görüşme yapmak konusunda bir sıkıntımız yok"

“Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme söz konusu olabillir mi?” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Birçok devlet başkanı veya başbakanlar bu konuda yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, İtalya Başbakanı Conte hepsiyle görüşme yaptık, yapıyoruz. Bu görüşmelerde deniz yetki alanlarından öte başka bir yaklaşım var. O da ‘Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüşme süreci olabilir mi?’ Biz de kendilerine bizim Miçotakis’le görüşme yapmak konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Miçotakis eğer Meis’te yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok.

"Oruç Reis’i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var"

Öbür tarafta Oruç Reis’in şu anda geldiği konumu biliyorsunuz. Oruç Reis’i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır, diplomasiye fırsat tanıyalım, diplomaside olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın, buna göre de adım atalım, bunun için yaptık.

"Bakım tamamlandığında Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecek"

Bu demek değildir ki Oruç Reis’in şu anda tamir,-bakım için çekilmesi artık tamamen bizim sismik araştırmalarımızın durması anlamında değil. Tamir-bakım tamamlandığında Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir. Oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. Biz her zaman iyi niyet olduktan sonra görüşmeye hazırız. İster üçüncü bir ülkede görüşme yaparız, ister video konferans da yaparız. Bizim bu konuda herhangi kaçma, kaçamak yapma durumumuz yok.

Kalkıp da Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın adaya gelip adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa bu tür gövde gösterisi yapılacaksa biz çok daha büyüğünü yaparız."

Mısır açıklaması

Erdoğan, "Burada çok çok farklı gelişmeler var. Mısır’la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir bizim açımızdan engel yoktur. Yunanistan’la Mısır’ın yapmış olduğu anlaşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan’la Mısır’ın arasındaki bağlarla, bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok farklıdır. Bunun ele alınması gerekir. İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir." ifadesini kullandı.

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