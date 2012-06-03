Erdoğan: Birileri dağdakiler inmesin diye kanı teşvik ediyor

Başbakan Erdoğan, AKP hükümetinin terörü bitirmek için önemli adımlar attığını, buna karşın bazı çevrelerin terörün devamına çalıştığını ifade ederek, "birileri çıkıyor, dağdakiler inmesin diye kanı, şiddeti, ölmeyi, öldürmeyi teşvik ediyor" dedi.

Erdoğan, Şanlıurfa'daki il kongresinden notlar:

Yoksulluğun insanları nasıl bunalttığını iyi bildiklerini, fakirliğin ve yoksulluğun istismara da açık olduğunu kaydeden Erdoğan, doğunun 10 yıllar boyunca yoksulluğa terk edildiğini, doğu illerinde insanların doğuştan gelen haklarının bile esirgendiğini belirtti.

Erdoğan, kelimelerin ve kavramların yasaklandığı ret ve asimilasyon politikalarının yürütüldüğü dönemde bölge insanın istismarının edilmesine yol açtığını söyledi.

“Birileri de bu istismarı bu yoksulluğu kullanarak şiddeti bir yöntem olarak uygulamaya başladı” diyen Erdoğan, AKP iktidarının büyük ve karmaşık soruna çok güçlü ve kararlı bir şekilde “Dur bakalım” dediğini belirtti. Kendilerinin de önceki hükümetler gibi sorunları görmezden gelebileceğini bunun yerine sorunun üzerine gittiklerini, risk aldıklarını belirten Erdoğan, AKP’nin, “statükonun değil, belli çevre etnik köken ve inançların değil, Türkiye’nin partisi” olduğunu belirtti.

Kırıkkale örneğini verdi

AKP’nin Urfa’dan aldığı oy oranının yüksekliğine dikkat çeken Erdoğan, terörle mücadele vermiş şehirlerden de en yüksek oyu alan partinin kendi partileri olduğunun altını çizdi. En fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkale’de de her 3 seçimde aldıkları oyun yükseldiğini, son seçimlerde oy oranının yüzde 62 olduğunu belirten Erdoğan, bunun Türkiye’nin AKP’ye terörü bitirmek için güvendiği ve yetki verdiği anlamına geldiğini savundu.

AKP’nin kendisine oy veren ya da vermeyen 75 milyondan kim varsa kucaklaştırmayı amaçladığını, buna karşın terör sorunun çözümü aşamasında AKP’nin engellenmeye çalışıldığını ileri süren Erdoğan, “Biz hem Kırıkkale’ye gelen şehidimin annesinin, hem dağdaki oğlunun yolunu gözleyen annenin gözyaşı dinsin diye mücadele verdikçe birileri çıkıyor, dağdakiler inmesin diye kanı, şiddeti, ölmeyi, öldürmeyi teşvik ediyor” dedi.

‘Dokunulmaz denenlere dokunduk’

AKP’nin geçmişte çok şeyler görüp yaşadığını, tehditler aldığını ve badireler atlattığını ileri süren Erdoğan, “Mafya, çete, cunta demedik mücadele ettik. Dokunamazsın denen her şeye Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle dokunduk, kirli ilişkileri ve çıkar örgütlerini tek tek yargıya teslim ettik. Biz hiçbir şeyin üzeri örtmeyiz, buna da izin vermeyiz” diye konuştu.

‘Bir kefenle gideceğiz’

Şarkın sultanı Selahattin Eyyubi gibi bu dünyadan “sadece ve sadece kefenle” ayrılacaklarını, kefenle birlikte dünyadaki işlediklerini götüreceklerini belirten Erdoğan, “Millet Allah razı olsun deyip arkamızdan bir Fatiha okursa, dünyadan yanımıza çok değerli bir şey almışız demektir. Biz Allah’ın rızasını milletin rızasını kazanma mücadelesindeyiz. Biz bu statları, bu meydanları , asla ve asla teröre, şiddete, terörden ve şiddetten nemalanan kan tüccarlarına bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Terörün yoksulluktan, fakirlikten sevgisizlikten, kan ve gözyaşından beslendiğini söyleyen Erdoğan, “Biz helalleşme, kucaklaşma, kardeşlik diyoruz” dedi. Erdoğan, hiçbir provokasyonun AKP’ye engel olamayacağını, tahriklerin, tehditlerin, karanlık senaryoların kendilerini alıkoyamayacağını terör sorununun çözüleceğini savundu.

‘Çözümü engellemek isteyenlere izin vermeyin’

Şanlıurfa halkından terörün çözümü sürecinde art niyetli kişilere kanmamasını isteyen Erdoğan, “Aramıza simsarların girmesine izin vermeyin, dedikoducuların, farklı hesapları olan maskeli provokatörlerin girmesine izin vermeyelim. Çözümü engellemek, dağdaki teröristleri ölüme göndermek için çaba sarf edenlere izin vermeyelim” dedi.

Önümüzdeki mahalli seçimlerde Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediyesi olacağını hatırlatan Erdoğan, “Şanlıurfa’nın mülki sınırları Büyükşehir’in sınırları olacak. Anladınız değil mi? Şanlıurfa’nın tamamı Büyükşehir için oy kullanacak. Bu seçimlerde oy patlaması yaparak tüm Türkiye’ye örnek olacağınıza inanıyorum” diye konuştu. Konuşmasının devamında şehre yapılan yatırımları anlatan ve birinci lige çıkan Şanlıurfa Spora başarılar dileyen Erdoğan, “Biz simsar diliyle konuşmayız. Buradaki gibi eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşuruz” ifadelerini kullandı.