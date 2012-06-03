Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu, istifade edebileceğimiz bir paketle geliyorsa değerlendiririz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, ''Ben, ön yargılı değilim. Peşin bir kararım da yok. Biz, istifade edebileceğimiz bir paketle geliyorsa o zaman bunu biz de yetkili kurullarımızda değerlendiririz, bundan istifade ederiz. Beraber yapmamız gereken çalışmalar neyse bu çalışmaları yaparız. Bütün mesele ülkü olarak üzümü yemektir, bizim bağcıyla işimiz yok'' dedi.

Başbakan Erdoğan, AKP Şanlıurfa İl Kongresi ve toplu açılış töreni için geldiği Şanlıurfa'da, AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, il başkanlığından ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ''dış kaynaklı olmadığı sürece muhalefetle görüşmeye hazırız'' şeklindeki açıklamalarının bulunduğunu anımsatarak, bu açıklamaları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, bu yönde açıklamalara ilişkin henüz kendisine ulaşan net ve kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

Net ve kesin bir bilgi kendisine ulaşmadan açıklama yapmasının doğru olmayacağını ifade eden Erdoğan, ''Bu tür şeyler dış politikamızda hassas konular, o bakımdan olayın ne denli sağlıklı olduğunu öğreniriz, ondan sonra açıklamamızı yaparız'' dedi.

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çarşamba günü yapacağı görüşmeden ve Kılıçdaroğlu'nun sunacağı yol haritasından bir beklentisinin olup olmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı:

''Ben, ön yargılı değilim. Peşin bir kararım da yok. Önce bu 10 maddelik paketinin ne olduğunu görmemiz, bilmemiz lazım. Biz, istifade edebileceğimiz bir paketle geliyorsa o zaman bunu biz de yetkili kurullarımızda değerlendiririz, bundan istifade ederiz. Beraber yapmamız gereken çalışmalar neyse bu çalışmaları yaparız. Bütün mesele ülkü olarak üzümü yemektir, bizim bağcıyla işimiz yok.''

Başbakan Erdoğan, dünkü Diyarbakır programındaki konuşmasına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının farklı değerlendirmeleri olduğunun anımsatılması üzerine de şöyle konuştu:

''Sivil toplum örgütleri kendi tabanlarına yönelik bu tür açıklamalar yapmış olabilirler. Salondaki coşkuyu sizler gördünüz. Demek ki AK Parti'ye gönül veren insanlar bu tablodan, halden memnunlar, ama o STK'lar onlar hiçbir zaman memnun olmadılar. Onlar hiçbir zaman teröre karşı mücadelenin içerisinde olmadılar. Yine o STK'ların büyük bir çoğunluğu ne yazık ki terör örgütüne 'terör örgütü' dahi diyemediler.

Bu kadar Diyarbakır'da dükkanlar kapatıldı, kepenkler indirildi, birçok evler yakıldı, yıkıldı... Bütün bunlara karşı hiçbir zaman 'bu insanların ekmek parasıyla oynanıyor, bunlar ekmek parasını kaybediyor; yapılan nedir?' diyemediler. Bunlar çok açık, net ortada. Onlar düşüncelerini söyleyebilirler. Dün 'Başbakan Amed'e gelmesin, Kürtler sokağa çıkmasın' açıklamalarını eş başkanları yaptığı halde ne oldu? Sokaklarda tenhalık mı buldunuz? Bunun yanında aynı şekilde onların karşısında olan STK'lar var, onların da açıklamaları var. O STK'ların açıklamalarını da gözardı etmeyin, onları da duyun, onlar da tam aksini söylüyor.''

Başbakan Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'dan helikopter ile Siverek ilçesine hareket etti.