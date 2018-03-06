Erdoğan: Bir ülkede halk bunalmış ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse yargı sisteminde sorun var demektir

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Zalimi üzerine düşen görevi yapmayan\' olarak tarif eden Hz. Mevlana\'nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur. Bir ülkede halk bunalmış ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne büyük önem veriyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde Yargıtayın 150. Yılı Sempozyumu\'na ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni\'nde konuştu.

\"4 BİN 500 FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU HAKİM VE SAVCININ BİR ANDA MESLEĞİN DIŞINA ATILMASINA RAĞMEN ...\"

Başbakan Binali Yıldırım, \"Çeşitli kamu kurumlarında ve yargıda örgütlenen FETÖ terör şebekesinin hile, kumpas ile hukuku nasıl katledeceğine de şahit olduk. FETÖ\'nün devletin can damarlarından biri olan yargı sistemimizde ne büyük tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. İftiharla söylemeliyim ki, onca tahribata rağmen 4 bin 500 FETÖ terör örgütü mensubu hakim ve savcının bir anda mesleğin dışına atılmasına rağmen yargı sistemimizde hiçbir hizmet kesintiye uğramadan devam etmiş ve yargı 15 Temmuz gecesi büyük bir iş başarmıştır. Hukuka ve demokratik düzene sahip çıkan meşru siyasi iradeye ve onun millet iradesine ait olduğuna yürekten inanan yargı kurumlarımıza, mensuplarımıza hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. O karanlık günleri özleyenler hiçbir zaman hukuk sistemimiz içinde yer bulamayacaktır\" diye konuştu.

\"HAKKI VERMEKLE HAKKI GASP ETMEK ARASINDAKİ DENGE ÖYLESİNE HASSASTIR Kİ ...\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme merci olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Adaletin tesisi için yargıtayımız özellikle son dönemdeki duruşuyla, milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Türkiye tarihinde ilk defa yargı kurumlarının darbecilere karşı açık net duruşu ile karşılaşmıştır. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes\'in idamı başta olmak üzere darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz\'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır. Adalet elbette herkese hakkını vermektir. Ama hakkı vermekle hakkı gasp etmek arasındaki denge öylesine hassastır ki bunu sağlamak için çok çalışmak çok fedakarlık yapmak gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"ADALET DAĞITMAYAN SAVCI VE HAKİM DE ZALİMLER SINIFINA GİRİYOR\"

Erdoğan, \"\'Zalimi üzerine düşen görevi yapmayan\' olarak tarif eden Hz. Mevlana\'nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur\" dedi.

\"BİR ÜLKEDE HALK BUNALMIŞ ELLERİNİ AÇARAK ADALET ÇIĞLIĞI ATAR HALE GELMİŞSE ...\"

Erdoğan, \"Bir ülkede halk bunalmış ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız. Hukukun üstünlüğüne büyük önem veriyoruz\" dedi.

\"TASVİP ETMİYORUM AMA, ULUSAL YARGI AĞI UYAP İLE TÜM ADLİYELERİ VE İLGİLİ KURUMLARI BİRBİRİNE BAĞLADIK\"

UYAP\'a ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Pek tasvip etmiyorum ama, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) ile tüm adliyeleri ve ilgili kurumları birbirine bağladığımız için yapılan işlemler şu anda elektronik ortamda rahatça takip ediliyor. Bana göre çok da sıkıntılarını açıkça görüyoruz. Keşke bu şekilde değil de bizim o klasik sistemle bu iş geç de olsa yürüse daha adil olarak tecelli etseydi.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BU TEZGÂHI İYİ KURMUŞ OLMASIDIR. ÖZELEŞTİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM; BİZ DE BU OYUNA GELDİK

UYAP da bir hassasiyet o da FETÖ terör örgütünün bu tezgâhı iyi kurmuş olmasıdır. Özeleştiri olarak söylüyorum; biz de bu oyuna geldik. Geç gelen adalet, adalet değildir. Adalet hizmetlerinin en hızlı ve en doğru şekilde sonuçlandırabilmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.\"

\"AFRİN\'DEKİ MÜCADELEDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2 BİN 878 OLMUŞTUR\"

Erdoğan, \"Türkiye, içeride ve dışarıda terör örgütleri ile yoğun bir mücadele yürütmektedir. Maruz kaldığımız saldırıların büyüklüğü ve sürekliliği göz önüne alındığında demokrasi ve güvenlik arasındaki dengeyi Türkiye kadar iyi kurabilen bir ülke ben bilmiyorum. İçeride ve dışarıda mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu an itibarıyla Afrin\'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı salona girerken aldığım rakamı söylüyorum; 2 bin 878 olmuştur. Mücadeleyi, Mehmetçiğimiz kar, fırtına demeden sürdürmektedir. ÖSO da Mehmetçiğimizle birlikte şehadete yürümektedir bedelini terör örgütlerine çok ağır şekilde ödetiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"MAHKEMELERİMİZİN KARARLARINI ELEŞTİRDİĞİMİZ OLMUŞTUR AMA HİÇBİR ZAMAN BU KARARLARI YOK SAYMADIK\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Halen tüm darbe ve diğer terör davaları tamamen hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürümektedir. Zaman zaman, mahkemelerimizin yüksek yargı kurumlarımızın, Anayasa mahkememizin kararlarını eleştirdiğimiz olmuştur bundan sonra da olacaktır ama hiçbir zaman bu kararları yok saymadık. Gereğini yerine getirme konusunda asla tereddüde düşmedik. Eleştirmek başka tabi, olmak başkadır.

ADALETİN TECELLİSİ KONUSUNDA FARKLI BİR GÖRÜŞE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ELEŞTİRME HAKKINA ELBETTE SAHİBİZ

Biz adaletin tecellisi konusunda farklı bir görüşe sahip olduğumuz için eleştirme hakkına elbette sahibiz. Ama bunlara uyup uymama konusunda layüsel değiliz.

Herkes gibi biz de mahkemelerimizin kararlarına uyuyor uymaya da devam edeceğiz.

KATILMADIĞIMIZ, HUSUSLARDAKİ MÜCADELEMİZİ VERECEĞİMİZ ALANLAR BELLİDİR

Katılmadığımız, hususlardaki mücadelemizi vereceğimiz alanlar bellidir. Sorun kanunda ise yasama organında bu mücadeleyi vereceğiz. Eğer sorun uygulamada ise yürütme organında gereğini yapacağız. Bu süreçte önemli olan hakim ve savcılarımızın hukukun tesisi konusundaki hassasiyetlerinden asla geri adım atmamalarıdır.\"

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