Erdoğan, Biden'ın 'soykırım' nitelemesinden sonraki ilk açıklamasında konuya girmedi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için yayımladığı mesajında "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğün'de yaptığı açıklamada, bu konuya değinmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Biden'ın 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullanmasının ardından Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde açıklama yaptı.

Biden'ın ifadeleriyle ilgili herhangi bir şey söylemeyen Erdoğan'ın açıklaması, Koronavirüs salgını özelindeydi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam sağlıkçı kardeşlerimle, Bakanımızla bir araya geldik. Tabii Koronavirüs salgını süresi içinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memurlarına varıncaya da kadar onları da kaybettik. Bunların içerisinde her kademeden doktorlarımız, hocalarımız vardı.

Tüm bu Covid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar vs. oldu. Ama onlar yılmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara şifa diliyorum.

Bir şeyi açık söylemek lazım, bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili peygamberimizle komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Şu anda da hala bu mücadeleyi sürdürüyorlar.

Bu akşam beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz, her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar. Evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştursun."

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