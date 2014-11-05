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Dünya

Erdoğan-Biden arasındaki 'özür' krizinde söz bir kez daha Beyaz Saray'da

'Erdoğan'dan asla özür dilemedim' diyen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözlerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi

05 Kasım 2014 10:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la aralarında yaşanan "özür" krizinin ardından dün bir açıklama yaparak "asla özür dilemedim" diyen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sözlerine Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü John Earnest, "Kendisinin ofisinden yapılan açıklama kesinlikle buna işaret ediyordu" dedi.

Earnest’a, günlük basın toplantısında Biden’in CNN’deki sözlerinin kendisinin o dönem yaptığı açıklamayla çelişip çelişmediği soruldu.

"Ortada anlam bilimsel bir farklılık" olduğunu beliren Earnest, "Ben sonuçta Başkan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesini dinlemedim. Başkan Yardımcısı'nın ofisinden bir açıklama yapıldı ki ben de (sözlerimi) ona dayandırdım" dedi.

"Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine Earnest, şunları kaydetti:

"Kendisinin ofisinden (o dönem) yapılan açıklama kesinlikle buna işaret ediyor. Başkan Yardımcısı'nın (dünkü mülakatta) işaret ettiği şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel olarak iletmeye çalıştığı mesajın, (Harvard Üniversitesi’ndeki) sözlerinin yorumlanma şeklinden duyduğu üzüntüyle alakalı olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunda kendisinin tam olarak ne dediği ya da en azından neyi kastettiğine açıklık getirmek istediğiydi.

Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel ilişkilerinin güçlülüğü de göz önüne alındığında, bu konunun telefon görüşmesi yapmayı gerektiğine inandığını ifade etti. Kendisi için uygun olanı buydu ve o da bunu yaptı."

 

'Türkiye yararlı adımlar attı'

 

Earnest, Biden’in sözlerinin, özellikle IŞİD konusunda Türkiye ile ilişkilerde diplomatik etkiler yaratıp yaratmayacağına yönelik soru üzerine, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli ilişkiler olduğunun su götürmediğini söyledi.

Türkiye’nin son haftalarda IŞİD ile uluslararası koalisyonun mücadelesine yarar sağlayacak bazı adımlar attığını belirten Earnest şunları ifade etti:

"ABD’nin Türkiye ile bu tür güçlü ilişkisinin olmasının bir nedeni de iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için bu ülkenin liderleriyle on yıllardır çalışma deneyimine sahip Başkan Yardımcısı Biden gibi birine sahip olmamız.

Başkan Yardımcısı'nın asıl sözlerinden kaynaklanan herhangi bir karışıklığa, kendisinin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında açıklığa kavuşturulduğuna eminim."

 

 

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