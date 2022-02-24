Beştepe'de güvenlik zirvesi sona erdi: Saldırı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de güvenlik zirvesini topladı. Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi gündemiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan zirve 1 saat 45 dakika sürdü. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ülkedeki Türk vatandaşlarının durumu ele alındı.

Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi; Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Zirvenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'yı kınayan bir açıklama geldi. "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denilen açıklamada, "Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.

Erdoğan ve Putin telefonda görüşmüştü

Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş; “Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" mesajı vermişti.

Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi. Ukrayna ordusu, ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu. RIA Novosti'nin aktardığına göre Rusya ise iddiaları yalanladı.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı gelişmelerin ardından Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını bildirdi.