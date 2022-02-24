Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nu bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan güvenlik zirvesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklamada geldi.

Yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz” denildi, Rusya, eylemlerini durdurmaya davet edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.”

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