Erdoğan: Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız diyen bu İnce'ye dava açın (5)

ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANI OLMAYA MI TALİPSİN, KRAL OLMAYA MI HEVESLİSİN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray\'da mitingin ardından, kapalı pazar alanında aralarında çiftçilerinde bulunduğu iftara katıldı. Yaklaşık 15 dakikalık gecikmeyle iftara katılan Erdoğan, yemeğin ardında yaptığı konuşmada CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sarf ettiği sözlere tepkisini yineledi.

Erdoğan, \'\'CHP\'nin adayı bugün kafayı Zeytin Dalı Harekatı\'nın kahraman komutanı Metin Temel paşamıza takmış. Diyor ki, Erdoğan, \'şu kadar generalin apoletini sökmüş. Bende bununkini sökeceğim.\' Bana bak. Biz teröristlerin apoletini söktük. Teröristlere karşı mücadele edenin değil. Sayın Temel, bu ülkeyi vuran teröristlere karşı bir mücadele sürdürüyor. İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz o teröristlerle Ankara\'dan İstanbul\'a kol kola yürüdünüz. Senin genel başkanın, teröristlerle Ankara\'dan, İstanbul\'a, kol kola yürüdü. Biz sizleri iyi biliriz. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur\'\' dedi.

Korgeneral Temel\'in, parti iftarına değil, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nın iftarına katıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

\'\'Protokol masasında. bir protokol mensubu olarak yerini aldı. Bir insan devletin nasıl işlediğinden bu kadar mı habersiz olur. Bunlar devlet nedir? Devlet nasıl yönetilir bunlardan haberi yok. Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanlığı\'nın böyle bir yetisi yoktu, bugün yok, yarın da yok. Apolet sökmek ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin? Daha adayken, işi bu noktaya getiren adam Allah muhafaza o göreve gelirse neler yapar. Varın siz hesap edin. Böyle kaba, saba, meydanlarda konuşup, atmakla siyaset olmaz. Sen bu işi öğreneceksin ama iş işten geçmiş olacak ve \'atı alan da Üsküdar\'ı geçmiş\' olacak. \'\'

\'BU DEĞİL Mİ EDİRNE\'DE HDP\'NİN ADAYINI ZİYARET EDEN\'

Eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'\'Tabi biz bunların terörle mücadele; kahramanımıza saldırarak, darbecilere koltuk çıkaracak, kimlere göz kırptığını, kimlere selam verdiğini çok iyi biliyoruz. Bu değil mi, Edirne\'de HDP\'nin adayını ziyaret eden. HDP\'nin şu an Edirne\'de cezaevinde olan şahıs kim? Diyarbakır\'da 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin sokağa çıkmalarını isteyen değil mi? Yasin Börü yavrumuzu öldürenlerin failleri değil mi? Milletimiz Allah\'ın izniyle bunlara fırsat vermeyecek. İşte bunun için biz hizmet siyaseti diyoruz. 81 vilayetimizin, 81 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet verecek eserleri siyasetimizin merkezine yerleştirdik. Ey İnce, cezaevinde, sen teröre yardım ve yataklık edenleri ziyaret ediyorsun. Biz milletimizle iç içeyiz. Biz milletimizle beraberiz. Seçim meydanlarında sandıkta rekabet etmek başkadır. Hizmet verirken, herkesi kucaklamak başkadır. Biz siyasette de herkesi kucaklamanın gayreti içindeyiz. Ben milletimizi seviyorum\'\' diye konuştu.

\'ÜFÜRÜP DURUYORLAR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'\'Biz milletimizi sevdik. Milletimizde bizi sevdi. Şimdi çıtayı öyle yükseğe koyduk ki, artık bu ülkede hiç kimsenin millete rağmen herhangi bir adım atabilmesi mümkün değil. Biz kendimize güvenmesek zaten çıtayı bu kadar yükselemezdik. Bazen kendilerini tutamayıp asıl yüzlerini ifşa etseler de artık hiçbir partinin adayı o eski söylemlerle, o eski tepeden bakan edayla konuşamıyor. Bunlar değil miydi, benim vatandaşıma \'göbeğini kaşıyan adam\' diyenler? Yav bunlar değil mi, benim çiftçi kardeşime, \'onların oyuyla benim oyum aynı değil\' diyenler? Bidon kafalı diyenler, bunlar değil miydi? Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda etlikleri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise, sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar. Bu kadarını bile ülkemiz için kar görüyorum. Çünkü, geçmişte seçim kampanyaları tamamen kimlik siyaseti üzerinden yürüyordu. Şimdi demokrasi ve yatırımlar odaklı bir yere gelmiş olmamız önemli. Ama iş oraya gelince kimsenin AK Parti\'yle yarışması mümkün değil. Bizim milletimize gururla gösterdiğimiz başarılar, karne ortada. Onların ise sırtında çok daha eski tarihlere giden sayısız ne yazık ki, kamburları, utanç levhaları var\'\' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından helikopterle kentten ayrıldı.