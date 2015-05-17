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Erdoğan: Ben Mursi'nin akıbetine uğrarsam…

'Mursi'ye ve arkadaşlarına karşı yapılan bu olay yenilir yutulur bir olay değildir'

17 Mayıs 2015 22:58

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin idam cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Mursi, şayet idam edilirse ki inanmıyorum, inşallah edemeyecekler, terör örgütüyle mücadele hayatını kaybeden bir kardeşim şehitlik rütbesine erişmiş olacaktır. Ben de eğer böyle bir akıbete uğrarsam, Rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfedecektir diye inanıyorum” dedi.

Kayseri’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Mursi'ye ve arkadaşlarına karşı yapılan bu  olay yenilir yutulur bir olay değildir. Dünyanın buna sessiz kalması bilesiniz ki  kendini inkarıdır. Eğer 'demokrasi, sandık' diyorsanız, şu anda dün açıklanan bu  kararla sandık idama mahkum edilmiştir, demokrasi idama mahkum edilmiştir, milli  irade idama mahkum edilmiştir. Doğan Grubu, sen de avucunu daha çok yalarsın.  Beraber hareket ettiğiniz paralel örgüt, aynı şekilde siz de çok avucunuzu  yalarsınız. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok, onun için de namazımızdan  şüphemiz yok.

 

İdam edemeyecekler

 

Mursi, şayet idam edilirse ki inanmıyorum, inşallah edilmeyecek, edemeyecekler, terör örgütüyle mücadele hayatını kaybeden  bir kardeşim şehitlik rütbesine erişmiş olacaktır. Ben de eğer böyle bir akıbete  uğrarsam, Rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfedecektir diye inanıyorum.

 

Kefenimizi giyerek yola çıktık

 

Mısır'da, yüzde 52 ile, milletin oylarıyla iş  başına gelen Mursi'yi ve arkadaşlarını, 122 kişi, idama mahkum kararı aldılar.  Türkiye'de de bu haberi Doğan Medya Grubu nasıl verdi, 'Şok karar, yüzde 52 ile  idam'. Ey Doğan Grubu, seni muhatap almam ama şunu bilmen lazım, siz hayatınızı  korkuyla geçiriyorsunuz. Şunu bil, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek  çıktık. Bizim ölümümüz şahsiyetlidir, Mursi'nin idamı şahsiyetlidir.

 

Çökerteceğiz sandılar

 

Ey Avrupa, ey  Batı, hani Avrupa Birliği'nde idam yasaktı. Peki niye sesiniz çıkmıyor? Niye siz  darbeci Sisi'nin yanında yer aldınız? Tüm dünyaya sesleniyorum, uluslararası  kurumlara sesleniyorum, niye yaptırım uygulamadınız? Türkiye'de Gezi olayları  olduğu zaman bütün medyanızla, her şeyinizle bize saldırdınız. Gezi olaylarında  ne olmuştu? Dert başkaydı, Türkiye'yi zaafa uğratmak. Ama başaramadılar,  bittiler, tükendiler. Zannettiler ki ekonomik olarak çökerteceğiz. Onu da  başaramadılar."

 

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