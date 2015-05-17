Davutoğlu: Bre gafiller, biz korkar mıyız, Hz. Azrail'e aleykümselam deriz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 17 Aralık savcısı Celal Kara'nın "Menderes, anayasayı ihlalden mahkûm olmuştu. Bunların yaptığı onun yaptıklarını fersah fersah aştı" sözlerini hatırlatarak, "Paralel çetenin savcıları bizim için merhum şehit Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatıyorlar. Bre gafiller, biz korkar mıyız. Biz Allah için şehit olacaksak bir an olsun tereddüt etmeyiz. Hz. Azrail'e ve aleykum selam deriz" diye konuştu.

Davutoğlu, İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. İstanbul'a düşman gemileri geldiğinde "geldikleri gibi giderler" diyen Gazi Mustafa Kemal'e selam olsun. Yahya Efendi'ye, Akşemseddin'e selam olsun.

İstanbul bizim için bir aşktır, sevdadır. Çocukluğumuz Fatih'te geçti. Okuduğum lise dolayısıyla İstanbul'un kalbinde bulundum. Her bir taşını ezberledim. İstanbul'a benim en büyük hocama selam olsun. İstanbul'un her bir köşesine selam olsun. Tüm ilçelerimize selam olsun...

'Arkamızda mısınız, yanımızda mısınız?'

Bu benim 41'inci mitingim. 41. Mitingini İstanbul olarak istedim. Bizim burası aşktır. Saraybosna, Kahire, Filistin burada mı? Bizim davamız burada. Sevda ile bu bayrağı dalgalandırıyoruz. Aziz İstanbul yanımızda mısınız? Arkamız da mısınız? Yanımızda mısınız?

'Hedefleri paralel çeteyle...'

Hedefleri paralel çeteyle 4'lü koalisyon kurup bizi engellemek. Ey İstanbullular sizi arkasına alan durabilir mi? Muhalefetin hiçbiri iktidar olurum diyemiyor. Onların akıl hocaları diyor ki; Ak Parti'yi durdurun. Yani 4 yanlış bir araya gelecek. 1 doğruyu AK Parti'yi götürecek. AK Parti 4 yanlışı götürecek. Bu millet kendisine tevdi edilen emaneti bırakıp kaçanlara bir daha emanet verir mi?

Biz ekonomik kalkınmanın yolcusuyuz. Biz millete hizmet için iktidar olmak istiyoruz. onlar biz sizi engelleyeceğiz diyorlar. Biz birlik hürriyet özgürlük demokrasi yolcusuyuz. Biz kudretli şefkatli yani Türkiye'nin yolcusuyuz. CHP 33 ilde milletvekili çıkaramamış, MHP'nin 45 ilde milletvekili yok. HDP Kürt vatandaşlarımızı istismar ile meşgul. Bizim ise 79 ilde milletvekilimiz var.

'Hz. Azrail'e ve aleyküm selam deriz'

Milli birliğin ve beraberliğin adresi AK Parti. Vatanını teminatı AK Parti'dir. Hürriyet, özgürlükler, demokrasi, 14 Mayıs'ta bu denizin hemen karşısında yıllardır bakmaktan hüzün duyduğumuz Yassıada'daydık. Orada sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle başlatılmış olan demokrasi projesini hayata geçirdik. Paralel çetenin savcıları bizim için merhum şehit Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatıyorlar. Bre gafiller biz korkar mıyız. Biz Allah için şehit olacaksak bir an olsun tereddüt etmeyiz. Hz. Azrail'e ve aleykum selam deriz.

‘Türkiye’ye bir Sisi arıyorlar’

AK Parti'yi suçlayarak Türkiye'ye bir Sisi arıyorlar. Buna izin verir misin İstanbul? Özgürlüklerin devamı için AK Parti demeye devam edecek miyiz? Özgürlükler insan onurudur ve bu onuru korumak için ayağa kalkmaya var mıyız? Zalimlere karşı dimdik durmaya var mıyız?

İsimleri anılmayacak

Nasıl Türkiye'de Adnan Menderes'e idam cezasını veren Salim Başol'un bugün adı anılmıyorsa, önümüzdeki on yıllarda da Mısır'da Mursi ve arkadaşları anılacak ama ona idam cezası verenler tarihin çöplüğüne atılacak"

Azınlık vakıflarının malları iade edildi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanındı. Siyasi partilerin kapatılması tarihe karıştı. Şimdi bütün bunları görmeyenler tutturmuşlar AK Parti otoriterliği temsil ediyor. Aslında AK Parti'yi bu şekilde itham ederek kendi otoriter rejimlerini kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye bir Sisi arıyorlar Sisi" Buna izin verir misin İstanbul? Özgürlüklerin devamı için AK Parti demeye devam edecek miyiz? Özgürlükler insan onurudur ve bu onuru korumak için ayağa kalkmaya var mıyız? Zalimlere karşı dimdik durmaya var mıyız?