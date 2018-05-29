CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekonomi konusundaki eleştirilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çorlu’da konuştu. Erdoğan’ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bugün bizleri kucakladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti olarak burada istediğimiz sonucu alamadık fakat biz suçu muhalefet gibi halkta aramıyoruz. Biz her zaman iğneyi önce kendimize batırdık. Beklentimiz gerçekleşmemişse öne kendimizi hesaba çektik. Demek ki, Çorlu’ya, Tekirdağ’a, Trakya’ya kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Demek ki, gerektiği şekilde izah edememişiz. Bize göre Çorlu, Tekirdağ AK Parti’nin kalesi olmalıdır. Trakya’nın AK Parti’nin en güçlü olduğu yerlerden biri olmasının önünde hiçbir engel göremiyorum.

-Değerli kardeşlerim erken seçim kararı aldıktan bu yana önce seçim manifestomuzu sonra beyannamemizi halka açıkladık. Nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi tüm detayları ile ortaya koyduk. Manifestomuzda Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik. Beyannamemizde ise ülkemize neler vaat ettiğimizi tek tek yazdık. Milletimize 146 önemli projeyi gerçekleştirme sözü verdik. İnşallah milletimizin teveccühü ile ipi göğüslersek bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.

"CHP milletvekili bu yolların müteaahhitiydi; parasını alamıyordu; başbakan oldum ödedim"

-Bir CHP milletvekili bu yolların müteaahhitiydi. Parasını alamıyordu. Başbakan oldum da parasını ödedim. Ama bunlar kadir kıymet bilmezler.

-Çorlu ile İstanbul arasında fark var mı? 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. Dünyanın ilk üçü içinde yer alan havalimanının açılışını yapacağız..Bu havalimanının yıllık kapasitesi 90 milyon olacak. 2023'te bu 150 milyon olacak. Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız.

-79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz bunun üzerine 16 yılda 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz. İki tarafta da temeller atıldı sondajlar tamam.Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı. Sizlerden hizmetlerin, projelerin devamı için destek bekliyoruz.Bugüne kadar yaptığımı hizmetler gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Biz laf üstüne laf, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.

"Bunlar devletçi kafalarla özel sektörün güçlenmesini istemezler"

-Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın derdindeyiz. Muhalefetin adayları ne vaat ediyor? Koskoca bir hiç. Hepsinin de ortak vaadi; Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Hepsinin ortak derdi Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

-Tesla'nın kurucusu Elon Musk beni ziyaret etti, geleceğin teknolojisi üreteceğiz. Tayyip Erdoğan bunu üretecek insanları buluyor, mesele budur. Biz gelmeden önce devlet tüccardı, biz ne dedik biz gelince devlet tüccarlığı bırakacak dedik. Bunun adımını attık ve şaha kalktık. Bunlar devletçi kafa. Bunların kafaları özel sektörün güçlenmesini izlemez.

"Bay Kemal'in aday olmamasının sebebi..."

-Cumhurbaşkanı adayları kim? Kendi partisinde kongre kazanamamış birisi. Muharrem İnce'ye şimdi soruyorum 24 Haziran'dan sonra ne yapacaksın. Bay Kemal'in aday olmamasının sebebi kazanamayacağını bilmesi. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu millete oyun mu oynuyorsunuz? İşte biz çiftbaşlılık olmasın diye başkanlık sistemini getirdik. Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakti Türkiye vakti diyor muyuz?