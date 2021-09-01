Erdoğan Bayraktar röportajını yapan gazeteci Sancar: Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, onay verdi

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan gazeteci Altan Sancar, "Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberin deşifresini Erdoğan Bey’e de gönderdim. 'Bunlar benim sözlerimdir, yayınlayabilirsin' diye habere onay verdi" dedi.

Sancar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajın hikâyesini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

Sancar, "Erdoğan Bey’in 17-25 Aralık konusuna gireceğine ihtimal dahi vermiyordum. Kanser hastası olan Dilek kısmını konuştuk. Sonra bir anda ‘Beni attılar’ cümlesini kurdu. Kendi kendine ben daha sormadan 17-25 Aralık konusununa girdi." dedi.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Ben kerpetenle ağzından cümle alabilir miyim diye umuyordum 'A'dan Z'ye doğrudur' konusunda daha ben sormadan Erdoğan Bey anlatmaya başladı. Ben kendisine 'Bunları yazabilir miyim?' dedim ve Erdoğan Bey de, 'Değiştirmeyeceksen, çarpıtmayacaksan yaz, çarpıtmazsan Allah razı olsun, çarpıtırsın da diyebileceğim bir şey yok"

“Bayraktar’a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu”

Ses kaydı var ama kendimi güvenceye almam gerektiğini düşündüm bu yüzden Erdoğan Bayraktar'a haberin deşifresini gönderdim, kendisi okudu. Bu söyleşinin yayınlanacağı mecraları da aktardım. 15 dakika sonra bana döndü ve 'Benim söylediklerimdir, herhangi bir değiştirme yoktur, yayınlayabilirsin’' dedi.

"Erdoğan Bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor"

Erdoğan Bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; 'Evet o tapeler var, benimle ilgili kısmı doğrudur.' Anladığım kadarıyla Erdoğan Bey, 'hırsızlık, rüşvet' suçlamasıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor.

Konuşmamızdaki son mesajı, 'Seninle yakınlaşabiliriz' yani seninle oturup sohbet edebiliriz şeklindeydi ben de olup bitenlerin üzerine ileride konuşmak istediğimi dile getirdim."

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