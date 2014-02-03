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'Erdoğan Bayraktar istifa kararından vazgeçti'

Başbakan Erdoğan'la bir araya gelen Erdoğan Bayraktar'ın, partiden ve milletvekilliğinden istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi

03 Şubat 2014 14:18

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda oğlu gözaltına alınan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yılan hikayesine dönen istifasında düğüm çözüldü. Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşen Bayraktar’ın istifadan vazgeçtiği ve AKP için seçim çalışmalarına katılacağı bildirildi.

Bayraktar, görevinden istifa etmeyince bakanlıktan azledilmişti. Bayraktar, NTV’ye yaptığı açıklamada ise Başbakan Tayyip Erdoğan’ı da eleştirerek hem partisinden hem milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

 

Barışma sinyali

 

Ancak bu kararının hukuki gerekçelerini yerine getirmeyen Bayraktar, bakanlıktaki devir teslim töreninde, “40 yıllık davama hizmet edeceğim” diyerek istifadan dönüşünün ilk sinyalini vermişti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın istifasını açıklamasına rağmen resmen bu konuda girişimde bulunmadığına yönelik basında haberler çıkması üzerine ise Bayraktar, dilekçesini AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e göndermişti.

İstifanın verileceği yerin genel merkez olmadığından hareketle de Şahin herhangi bir işlem yapmamıştı. Dilekçe daha sonra AKP Meclis Grubu’na gönderildi. Grup yönetimi de dilekçe için hiçbir işlem yapmadı.

 

Erdoğan ile görüştü

 

Bayraktar istifasından haftalar sonra TBMM’ye gitti ve Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile görüştü. Bayraktar’ın barış adımları Twitter mesajıyla devam etti. Bayraktar, “Önce Allah’ın, sonra RTE’nin sayesinde, genel müdür, meclis üyesi, TOKİ Başkanı, milletvekili ve bakan olduğum gerçeği ortadadır” mesajı attı. Bayraktar nihayetinde Erdoğan ile de görüşerek partide kalmasını kesinleştirdi. Bayraktar’ın artık partisinin seçim çalışmalarına da katılarak destek olması bekleniyor. 

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