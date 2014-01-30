'Erdoğan Bayraktar'ın istifa dilekçesi Meclis'te kayboldu' iddiası

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra oğlu gözaltına alınıp bırakılan ve sonrasında bakanlığının yanı sıra milletvekilliğinden de istifa ettiğini açıklayan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın dilekçesininin Meclis Grup Başkanvekilliği’nde kaybolduğu iddia edildi.

Taraf'ta yer alan habere göre, Bayraktar'ın istifa ettiğini açıklamasının üzerinden uzunca bir süre geçince dilekçenin akıbeti merak konusu olmuştu. Önce, aslında ortada bir dilekçe olmadığı konuşuldu. Sonra Bayraktar'ın istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı yerine AKP Genel Merkezi'ne gönderdiği duyuruldu. Dilekçe, kulislere yayılan söylentilere göre günlerce orada da bekletildi. Kamuoyu yine meraklanınca bu kez vekillikten istifa dilekçesinin AKP Genel Merkezi'nden AKP Meclis Grubu'na iletildiği belirtildi.

Birkaç gün önce AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dilekçenin grup başkanvekillerine iletildiğini belirterek, "Hangi aşamada olduğu konusunda net bilgim yok. Dilekçeye bakmadım" dedi. Bu açıklamaya karşın dilekçenin AKP Grup Başkanvekillerine de ulaşmadığı ortaya çıktı. Dilekçeyi TBMM Başkanlığı veya Gelen Evrak Birimi de görmüş değil.

Dilekçesi kayıp olan Bayraktar'ın vekilliği de böylece devam ediyor. Bayraktar'ın dilekçesi eğer Meclis'e ulaşmış olsaydı Meclis İçtüzüğü uyarınca işleme alınabilecek ve milletvekilliğinin düşmesi için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapılabilecekti.