Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Şehircilik ve Çevre Bakanı ve AKP milletvekili Erdoğan Bayraktar, "Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık" dedi.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından isim vermeden eleştirilerde bulundu. Bazı kişilerin 'babaları' sayesinde kendisine 'horozluk' yaptığını söyleyen Bayraktar'ın mesajı şöyle: