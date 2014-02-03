Erdoğan Bayraktar Başbakan'dan özür diledi

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile başlatılan 17 Aralık operasyonun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan istifa eden ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı da istifaya çağıran Erdoğan Bayraktar, Başbakan Erdoğan'dan özür diledi. Bayraktar, "Başbakan Erdoğan 40 yıldır benim davamın lideridir" ifadesini kullandı.

Erdoğan Bayraktar Anadolu Ajansı'na gönderdiği yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu operasyonu kimlerin yaptığı, hangi işbirliklerinin oluştuğu kamuoyu nezdinde açıklığa kavuşmaktadır. Bu operasyon sürecinde şahsımı, ailemi ve çalışma arkadaşlarımı zan altında bırakacak ve izah edemeyeceğim hiçbir hususun olmadığını defalarca ifade ettim. Şahsıma isnat edilen imar usulsüzlükleri ithamı tamamen mesnetsiz olup yaptığımız imar planlarının tamamen şeffaf, yasalara uygun, kamuoyu ve yargı denetimine açık, yatırım ortamını ve iklimini iyileştirici ve de ülke menfaatleri doğrultusunda atılmış adımlar olduğu aşikardır.

Sayın Başbakanımız 40 yıldır benim davamın lideridir. 25 Aralık 2013 tarihinde yaptığım açıklamada, bu hususun altı çizilmiş ve Sayın Başbakanımızın da icranın başı olduğu zikredilmiştir. Bunun aksi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmek için maksadımı aşan bir şekilde 'istifa' kelimesi tarafımdan kullanılmıştır. Bu ifademden dolayı liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum.

Ayrıca benim kişisel tarihim, kullanmış olduğum bir kelime ile şekillendirilemez. Bu kelimenin yol arkadaşlarım ve aziz milletim tarafından maksadı aşan bir ifade olarak telakki edilmesini talep ediyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."

Erdoğan: İfadesini düzeltmek onun görevidir

Başbakan Erdoğan da Almanya'ya hareketi öncesi Bayraktar'la görüşmesi hakkında sorulan soruya, ''Görüşme yaptım. Ama benim ikna etme gibi gayretim söz konusu değil. Çünkü Erdoğan bey ikna edilecek bir kardeşimiz değil ki. Benimle 20-25 yıllık geçmişi olan bir arkadaşımız. Bu geçmişte, nereden nereye birlikte nasıl yürüdüğümüz belli. Oradaki kullanmış olduğu yanlış ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Onun için de ikna gayreti içine girmem gerekmez. Onun buradan pişman olması lazım'' yanıtını vermişti.

Bakanlıktan istifasını kamuoyuna açıklayan Erdoğan Bayraktar ‘Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Başbakan’ın da istifa etmesi gerekir’ demişti.