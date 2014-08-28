Erdoğan Bayraktar AKP kongresinde oy kullandı mı?

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP'nin olağanüstü kongresinde oy kullanmadığına ilişkin ortaya çıkan iddialara, “Anons yapıldığı sırada salonda değildim namaz kılıyordum. Ancak gidip oyumu kullandım” açıklamasını yaptı.

17 Aralık operasyonunun ardından görevinden istifa eden Bayraktar, AKP’nin 1. Olağanüstü Kongresi’ne katıldığını ve oy kullandığını kaydetti. Hürriyet’e konuşan Bayraktar, “Kurultayın yapıldığı Ankara Arena’ya gittim, oradaydım. Oylama sırasında salonda olmadığım için Divan Başkanlığı, birkaç kez ismimi anons etti. Zaten oyumu kullanacaktım ama o sırada namazdaydım. Hazirun cetvelinde zaten imzam vardı. Onlar da oy cetvelinde imzam olmadığı için anons yapmışlar. Namaz kıldıktan sonra salona girip oyumu kullandım, problem yok” dedi.

AKP Genel Başkanlığı’na Ahmet Davutoğlu’nun seçildiği kongrede oylama sürerken kürsüden birkaç kez delege olan Erdoğan Bayraktar’ın ismi anons edilmişti. Bayraktar’ın Genel Başkanlık için sandığa gitmediği iddia edilmişti.