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Politika

ERDOĞAN BATMAN'DA BDP'Yİ ELEŞTİRDİ BATMAN (A.A)

22 Ocak 2011 16:06

-ERDOĞAN BATMAN'DA BDP'Yİ ELEŞTİRDİ  BATMAN (A.A) - 22.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunlar aslında ışıktan korkuyorlar. Bunlar aslında aydınlıktan korkuyorlar. Bunlar aslında demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar. Yıllarca yoksulluğu sömürdüler'' dedi. Erdoğan Batman'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Tıpkı 12 Eylül halk oylamasında olduğu gibi bu açılış töreni öncesinde Batmanlıları sindirmek, bu açılış coşkusundan uzak tutmak için, o malum odaklar hareket geçti. Batmanlı Başbakanı karşılamasın, Batmanlı Başbakanı dinlemesin, Batman bu açılış heyecanını yaşamasın diye, her türlü antidemokratik baskıcı yönteme başvurdular. Bunlar aslında ışıktan korkuyorlar. Bunlar aslında aydınlıktan korkuyorlar. Bunlar aslında demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar. Yıllarca yoksulluğu sömürdüler'' dedi. Erdoğan, 12 Eylül'de yapılan halk oylamasında, bütün tehditlere, halkın özgür iradesine yönelik baskılara rağmen Batmanlıların sandığa giderek özgürlükler ve ileri demokrasiye ''evet'' dediğini söyledi.

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