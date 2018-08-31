Erdoğan: Batı'nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de halka hitap etti. Döviz kuruna değinen Erdoğan, \"Siz bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditler ile sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Onların dolarları varsa bizim Allahımız var. Dolarlarla molalarla bu milleti asla çöktüremezler. Sizden bir ricam var; Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Şu anda Batı’nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Türkiye’nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle böyle söylemiş bırakın o sahtekârları, düzenbazları\" diye konuştu.

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BALIKESİR (DHA)