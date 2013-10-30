Erdoğan: Başörtüsünün dinimizin gereği olduğunu bilmeyecek kadar cahiller

Anamuhalefet partisinin bir temsilcisinin, bazı milletvekillerinin başörtüsü açıklamalarından rahatsız olarak, "Bu bir siyasi simgedir" dediğini anımsatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Başörtüsü nasıl siyasi simge olabilir. Başörtüsü şu anda bizim dinimizin gereklerinden bir tanesidir. Yani dinimizin böyle bir emrinin olduğunu bilmeyecek kadar cahil ve bu adam milletvekili oluyor ve bu adam geliyor parlamentonun kürsüsünde veyahut da kendi partisinin genel merkezinde bunu söyleyebiliyor" dedi.

'Hem rozeti takarsın hem otobüsten atarsın'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlediği toplantıda konuştu.

Kendilerinin "bu ülkede başı örtülü olan da örtüsüz olan da bunların hepsi bizim kardeşimiz" dediğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başını örtüyor, lütfen saygı duy. Başı açık, lütfen saygı duy. El ele omuz omuza bu insanlar, bu toplumun içinde beraber yürüsünler. Kendi özgürlük alanında, inanç özgürlüğünü yaşasın. Devletin, kamunun kendisine vermesi gereken hakları başı açık olan kardeşim de başı örtülü olan kardeşim de bu ülkede kullanabilsin. Atılan adımlar bunun için. Bakıyorsun yeri geliyor, çarşaf giymiş bir kardeşimize geliyor, CHP'nin rozetini takıyorlar. Ama bir grup da geliyor, bakıyorsun otobüsten atıveriyor. Yaşadık. İşte istismar budur. Hem rozeti takarsın hem otobüsten atarsın. Biz, insanımızı olduğu gibi kabul ediyoruz ve olduğu gibi kendilerine de saygı duyuyoruz. Biz bir şeye inanıyoruz, Parlamento'da İçtüzük'te buna mani hiçbir şey yok ve bu kardeşlerimiz, bu konudaki kararlarıyla ilgili olarak, buna herkesin de saygı duyması gerek. Bunlar, 657'ye tabi memur da değil. Bunlar, millet tarafından seçilmiş, milletin Parlamento'daki temsilcisidir. Dolayısıyla onların böyle bir tasarrufuna müdahale etmek bir defa Parlamento'ya da saygısızlıktır, inançlara da saygısızlıktır."

"Biz, teşkilat olarak, Parlamento'daki grubumuz olarak bu kardeşlerimizin orada teline zarar asla getirmeyiz" diyen Erdoğan, "Gereği neyse bunu yaparız. Kaldı ki ben, CHP Grubu'nun da bu ifadelerle aynı şekilde davranmayacağına inanıyorum ve Parlamento'daki bu arkadaşlarına da aldıkları karar sebebiyle saygı duyacaklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.