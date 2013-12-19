Erdoğan kurmayları ile Başbakanlık'ta

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile haftalık olağan görüşmesinin ardından Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la bir araya geldi. Kulislerde Erdoğan'a istifasını sunduğu belirtilen Çağlayan'ın Erdoğan ile buluşmaya sivil plakalı bir araç ile geldiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca Beşir Atalay, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü için adı geçen Aksaray Valisi Selami Altınok da yer aldı.

Çağlayan sivil plakalı araçla geldi

Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin’in haberine göre, Erdoğan, görüşmenin ardından Başbakanlık Konutu’na geçti. Bu sırada Başbakan, İstanbul ’a gitmek için uçağının hazırlanması talimatını verdi.

Bir süre sonra Konut'a, sivil plakalı olarak bakanlık arabaları girmeye başladı. Bunlar arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da bulunuyor. Çağlayan, aracın camını açarak kapıda bekleyen gazetecilere el sallayarak konuta girdi.

Toplantıda yer alan kişiler

Başbakanlık Konutu’nda bulunan isimler belli oldu. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de toplantıda bulunuyor.