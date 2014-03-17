Erdoğan: Bana neden Atatürk’ün posterini sallıyorsun!

Aydın’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şimdi gelirken bana birileri Atatürk’ün posterini sallıyor. Bana neden Atatürk’ün posterini sallıyorsun. Ki büyük ihtimalle CHP’li'' dedi.

Erdoğan konuşmasında “Ya merhum Menderes’in verdiği demokrasi mücadelesinin yanında ya da onu şehit edenlerin yanında yer alacağız. Yerel seçim olarak bakmayın bu seçime. O gün Menderes’e diktatör dediler. Bugün aynısını bana söylüyorlar. O gün Menderes için hürriyet düşmanı dediler. Bugün benim için söylüyorlar… O gün Menderes’e gençleri öldürüyor dediler aynısına bana söylüyorlar. Hatta Menderes’e ne dediler kıyma makinelerinden geçirip cesetleri saklıyor dediler.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

O gün de Menderes’e en alçakça en edepsizce iftiraları attılar, yolsuzluk suçlaması yaptılar. Bugün de bana atıyorlar. Kim? CHP’nin başındaki Kılıçdaroğlu ve avanesi… Terör örgütü diyor ki ben öldürdüm. Orada 3 ay önce askerden gelen Burakcan şehit oluyor utanmadan sıkılmadan bunu faturasını Başbakan’a kesiyorsun. Dün yine bir yerde diyor ki ne Burakcan’ı aradı ne Ahmet’in ailesini aradı. Senin kulakların var duymazsın. Takiye var iftiranın bini bir para bunlarda…

27 Mayıs’ta ölen beş kişiyi hürriyet şehidi ilan ettiler. İkisi askerlerin yanlış ateşiyle ölmüştü. Biri 27 Mayıs öncesi gösterilerde seken kurşunla ölmüştü. Bir diğeri tankın üzerinden düşüp ölmüştü. Beşincisi ise elindeki silahın patlaması sonucu ölmüştü. Maalesef beşi de kazara ölmüştü. Ölümlerinde hükümetin sorumluluğu yoktu.

‘Türkiye’ye neden gelmiyorsun’

Said-i Nursi’nin yolundan gittiğini söyleyen paralele yapı yalan söylüyor. Madem sen milleti seviyorsun neden Türkiye’ye gelmiyorsun.

‘Operasyonlar Türkiye’ye yönelik’

17 Aralık ve 25 Aralık Türkiye’ye yönelik bir saldırıydı. Sandıkta yenemedikleri, millet nezdinde itibarını zedeleyemedikleri hükümeti bu şekilde düşürmeye çalıştılar.

‘Bana neden Atatürk posterini sallıyorsun’

Şimdi gelirken bana birileri Atatürk’ün posterini sallıyor. Bana neden Atatürk’ün posterini sallıyorsun. Ki büyük ihtimalle CHP’li.

Laf üretme iş üret iş.

Gazi Mustafa Kemal öldü paraların üzerinden Atatürk’ün fotoğrafını kaldırıp İnönü’nün resmini koyan partisiniz.

Siz bize bu tür oyunları bırakın. Geçmişinize bakın.

‘Pensilvanya'ya bel bağladınız’

Bunların hepsi müdellel. Hepsi belgeli… Siz değil misiniz ezanı esasından ayıran, Kur’an kurslarını kapatan.

Adnan Menderes ezanı aslına döndürdü diye idama götürdünüz.

Camileri ahıra depoya çevirdiniz. Her zaman darbelere bel bağladınız. Şu anda da Pensilvanya’ya bel bağladınız.

Din istismarı yapıyorsunuz ve böyle ayakta kalmaya çalışıyorsunuz.

'Ev iddiasına dava açtık'



Paralel yapının iki gazetesi benim yavruma yönelik bir haber yapmışlar. Ev aldığına dair. Hemen davayı açtık tabi. Böyle sahtekarlık olur mu?

Sen nasıl din istismarı yapıyorsun sen nasıl Müslümansın? Peygamberimizin huzuruna geliyorlar. Soruyorlar… Zina bile olsa “günahkardır” diyor. Yalan dediklerinde ayağa kalkıyor ve “Asla” diyor “asla.” Yalan bu denli tehlikeli bir şey. Çünkü yalan bireysel değil toplumsal zararları olan bir şey. Biz Ergenekonla mücadele ettik. Pensilvanya’daki yeni Ergenekonla da mücadele edeceğiz