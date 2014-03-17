'Albayraklar'ın avukatı 14 milyon liraya Şehrizar'dan 6 daire aldı' iddiası

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ‘evdeki paranın sıfırlanmasına’ ilişkin ses kaydı için yeni bir iddia gündeme geldi. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ve abisi Serhat Albayrak’ın avukatlığını yapan Ömer Faruk Akbulut’un 14 milyon 120 liraya Şehrizar Konaklarından 6 adet daire aldığı öne sürüldü.

Hüseyin Özay’ın Taraf’ta yer alan haberine göre, Erdoğan’ın, “montaj” dediği, oğlu Bilal Erdoğan ile 17 Aralık’ta gerçekleştiği iddia edilen evdeki paranın sıfırlanmasına ilişkin ses kaydıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. “Geri kalan para” ile daireler alındığı öne sürüldü. Aktifbank’a ait olan bir dekontta 27 Aralık 2013 tarihinde, Şehrizar Konakları’ndan 6 adet daire için 14 milyon 120 lira ödeme yapıldığı bilgisi yer alıyor. Dekontta, ödemeyi yapan kişi olarak da Başbakan Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın avukatı olarak bilinen Ömer Faruk Akbulut’un ismi bulunuyor.

30 milyon Euro kaldığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydında operasyonun başladığı 17 Aralık tarihinde evdeki paranın dağıtıldığı öne sürülmüştü. Kamuoyunda “paraları sıfırlama” girişimi olarak bilinen ses kaydında, Bilal Erdoğan’ın paraları eritemediği ve son olarak evde 30 milyon euro nakit kaldığı paralarla Şehrizar Konakları’ndan daire alınmasının planlandığı iddia edilmişti.

Söz konusu ses kaydına ilişkin kamuoyunda tartışılmaya devam ederken Erdoğan ses kaydı ile ilgili yaptığı açıklamalarda, kasetin montaj olduğunu iddia etmişti.

Aktifbank’a ait dekont ise evdeki nakitin sıfırlanması ile ilgili tartışmalara yeni bir iddia getirdi. Dekont, Çalık Grubu’nun bankası Aktifbank’a ait olan dekont, GAP Yapı İnşaat A.Ş.’ye yapılan 14 milyon 120 bin 250 liralık ödemeyi içeriyor. Ödemeyi yapan kişi olarak da ses kayıtlarında adı geçen ve Albayraklar’ın avukatı olarak bilinen Ömer Faruk Akbulut’un ismi yer alıyor. Açıklama kısmında ise, söz konusu ödemenin Şehrizar Konakları’ndan 14/A Blok’ta alınan 1-2-3-4-5-6 nolu dairelerin bedeli olarak yapıldığı notu düşülüyor. Yine aynı dekontta, hesap ekstre tarihi olarak da 26-27 Aralık 2013 tarihleri yer alıyor.

Dekont ile ilgili ayrıntılar şöyle: