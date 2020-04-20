Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İstanbul'da yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında brifing aldı.

Bakan Koca: Pandemi hastanesi olarak acil laboratuvar hizmeti veriyor

Hastaneyle ilgili teknik detayları aktaran Bakan Koca, "Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak. Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir" dedi. Bakan Koca, hastanenin şu anda pandemi hastanesi olarak acil laboratuvarı hizmet vermekte olduğunu ifade etti, aynı zamanda immün plazma tedavisinde kan transferinin de gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Ayda 5 bin adet yerli solunum cihazı üreteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının teslimatını da gerçekleştiriyoruz. Bu küresel salgın ülkemize girmeden önce tedbir almaya başladık. Bugün bu cihazları parasını verseniz bile alamıyorsunuz. Sağlık Bakanlığımız ile sürecin en başında harekete geçtik. Biyosis isimli bir şirketin çalışmaları vardı. Yerli firmalarımız seferberlik başlattı. Sadece 14 günde seri üretim bandı ilk yerli solunum cihazlarını indirdiler. Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. 5 bin cihaz üretilmiş olacak" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır, sağlık sigortası olmayan neredeyse kimse yok