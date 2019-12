-ERDOĞAN: ''BAHÇELİ'Yİ MİLLETİME HAVALE EDİYORUM'' KARS (A.A) - 20.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''MHP Genel Başkanı... 19 Mayıs bir milli bayramımızdır değil mi? Milli bayramla ilgili yapmış olduğu açıklamasında kin, öfke, nefret dolu açıklamalar yapıyor. Ben, MHP'nin genel başkanını da arkadaşlarını da MHP'ye gönül veren kardeşlerime havale ediyorum. Doktorlara değil, psikiyatristlere değil, milletime havale ediyorum'' dedi. Erdoğan, partisince Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinin, sadece Türkiye için değil, merkezinde bulunulan bütün bu bölge için de ayrı bir önem taşıdığına işaret ederek şunları söyledi: ''Zira Türkiye, son 8,5 yılda yaptığımız yatırımlarla, gerçekleştirdiğimiz reformlarla, aktif dış politikamızla, bölgemizde ve dünyada artık kendisine çok farklı bir yer edindi. Bugün artık her denklemde önemli bir unsur olarak Türkiye var. Bölgesel ve küresel her meselede Türkiye'nin artık söyleyecek sözü var. Sadece bölgemizde değil, tüm dünyada, mazlumların sesi, mağdurların nefesi, yoksulların umudu bir Türkiye var. Hiç abartmadan söylüyorum: 12 Haziran seçimlerini, sadece 81 vilayet değil, bütün komşu başkentler, bölgemizdeki tüm şehirler, Ortadoğu sokaklarındaki, Balkanlar'daki, Kafkasya'daki kardeşlerimiz, soydaşlarımız, akrabalarımız da aynı heyecanı yaşıyorlar. Sadece uluslararası piyasalar değil, ekonomi çevreleri değil, bizi yakından izleyen kardeşlerimiz de 12 Haziran'da AK Parti'nin bir kez daha tek başına iktidara geleceğini görüyor, Türkiye'de istikrarın devam edeceğini anlıyorlar. Çünkü güven, istikrar çok önemli. Türkiye güvenilir bir ülke, Türkiye'de güven var istikrar var, onun için buraya geliyorlar.'' -''HAMDOLSUN MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR''- ''Bu ülkenin artık vizyonu var'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu ülkenin artık çok büyük hedefleri var. Bu ülkenin, olabildiğince açık bir ufku, aydınlık bir istikameti var. Şimdi bakın, seçim süreci başladığı andan itibaren muhalefet partileri son derece seviyesiz, son derece üslupsuz, son derece saygısız bir şekilde AK Parti'ye saldırmaya başladılar. Her gün meydanlarda, ağza alınmayacak, edebe, adaba, akla, mantığa, izana, vicdana sığmayacak küfürlerle, iddialarla, iftiralarla bizlere saldırıyorlar. Koro halinde, aynı hizaya geçmiş şekilde, aynı zihin yapısıyla bizim üzerimize geliyorlar. Hamdolsun meyve veren ağaç taşlanır. Hamdolsun demek ki istikametimiz doğru, demek ki milletimizle aynı yöne bakmaya devam ediyoruz. CHP'si, MHP'si, BDP'si bize hırsla, gözleri dönmüş şekilde saldırıyorsa, demek ki biz doğru yolda ilerliyoruz. MHP Genel Başkanı... 19 Mayıs bir milli bayramımızdır değil mi? Milli bayramla ilgili yapmış olduğu açıklamasında kin, öfke, nefret dolu açıklamalar yapıyor. Ben, MHP'nin genel başkanını da arkadaşlarını da MHP'ye gönül veren kardeşlerime havale ediyorum. Gerçekten bağımsız ülkücülere havale ediyorum. Doktorlara değil, psikiyatristlere değil, milletime havale ediyorum. Milletim bunlara en güzel cevabı 12 Haziran'da sandıkta zaten verecek. 12 Haziran'da milletim bunlara, üslup, dil, saygı dersi verecek.''