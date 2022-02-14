Erdoğan, BAE ziyareti öncesi konuştu: Önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor; dostluğumuzun yeni 50 yılına şekil verecek adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BAE'yi son olarak başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Şeyh Muhammed Bin Zayed'in kasım ayında Ankara'daki temaslarıyla birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri ocak ayında Meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi ilişkilerimizi yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. BAE ile dostluğumuzun yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız" diyen Erdoğan, “Yaklaşık 5.5 milyar doları ihracatımız olmak üzere, 8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle BAE önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmaları BAE'de bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla BAE yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10. pazarı konumundadır. BAE de Türkiye'deki dinamik yatırım ortamına önemli katkılarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir" dedi.

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Geçen haftalarda Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan, kısa süre içinde kendisi negatife dönen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın bu ziyarette kendisiyle beraber olamayacağını, test sonucunun halen pozitif olduğunu ifade etti. Erdoğan, Emine Erdoğan'ın Koronavirüs sürecini hafif bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Fiyat artışlarıyla mücadele

Fiyat artışlarıyla mücadelenin nasıl yapılacağına ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "Kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda bakanlıklarımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların denetimini sürdüreceklerdir" dedi.

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