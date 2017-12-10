Erdoğan: Atatürk'e yapılan bana da yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Atatürk'e yapılan bana da yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuştu.

1922 tarihli ABD gazetesinden örnek veren Erdoğan "Şimdi sizlere bu konuda tarihten bazı örnekler vereceğim. 16 Eylül 1922 tarihli bir ABD gazetesinde, İstanbul, Muhammedi inanışın merkezi, Atatürk de İslam'ın yeni lideri olarak anılıyor. İlginç değil mi? Bir yere daha geliyorum, 10 Ekim 1922 tarihli gazete, Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin, en korkuncu olarak nitelendiriyor. Bu haberlerin bugünkülerden farkı var mı? Dün böyle yaptılar, bugünde aynısını yapıyorlar. Değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasına tepki gösteren Erdoğan "Tarih dünde kalırsa yazık, tarihi geleceğe taşımak çok önemli. Amerika'nın da altında imzası olduğu BM kararını son açıklamasıyla ABD yok saymıştır. Şimdi sen bu imzayı yok sayıyor. Hiç kimse hukukun üstünde değil, hiçbir ülke uluslararası hukuku yok sayamaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Annelerin gözyaşlarını tespit ettim

2 gündür Yunanistan'daydım. 150 bine yakın soydaşımızın olduğu Gümülcine'de o annelerin gözyaşlarını tespit ettim. Umut neresi? Umut, Türkiye. Buraya bakıyorlar. Türkiye'nin sendelemesi demek o kardeşlerimizin de sendelemesi demek. Oradaki okuldan Celal Bayar ismini kazımışlar. Böyle bir şey olabilir mi?

ABD'nin aldığı karar uluslararası hukukla ve bölgenin gerçeğiyle bağdaşmıyor

ABD'nin aldığı karar ne vicdanla, ne adaletle, ne uluslararası hukukla ne de bölgenin gerçeği ile bağdaşmıyor. Tarih dünde kalırsa yazık. Tarihi geleceğe taşımak çok önemli. ABD son açıklamasıyla altında imzası olan BM kararını hiçe saydı. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Kimse pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz.

İsrail bir işgal devletidir

İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle oradaki gençleri, çocukları terör estirerek vuruyorlar. F-16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm diye. Güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür.

Bir kısım Yahudiler de bundan rahatsız. Trump ben yaptım oldu anlayışıyla gitmek istiyor. Güçlü olmak size bu hakkı vermez. Büyük ülkelerin liderleri çatışmakla değil, barıştırmakla görevlidir.