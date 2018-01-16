Erdoğan, “Asla kabul edilemez” diye tepki gösterdi; NATO, “Bize de danışılmadı” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında kurulacak Sınır Güvenlik Gücü’yle ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonda görüştü. Erdoğan’ın ABD’nin 30 bin kişilik sınır gücü planının ‘kabul edilemez’ olduğunu söylediği belirtilirken; Stoltenberg’in de konuyla ilgili NATO’ya da danışılmadığını ifade ettiği kaydedildi.

Hürriyet’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki telefon görüşmesinde, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağı yönündeki açıklaması ele alındı.

"Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyecek"

SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen askeri gücün oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirtti. Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da sözlerine ekledi. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

Stoltenberg, müttefikler arasında açık diyalogun önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunun altını çizdi ve Suriye’de oluşturulması planlanan askeri güçle ilgili kendilerine danışılmadığını bildirdi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını ABD'li yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirttiği görüşmede, Stoltenberg'in de sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkati çektiği öğrenildi.

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıklamıştı. Türkiye’nin ‘terör örgütü’ kabul ettiği YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında görev yapacak Sınır Güvenlik Gücü’nün kuzeyde Türkiye, güneydoğuda Irak ve ABD destekli SDG ile Rusya ve İran destekli Esad güçlerini ayıran Fırat Nehri Vadisi boyunca konuşlanacağı kaydedilmişti.

Türkiye ise ABD’nin planına büyük tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, 'Daeş (IŞİD) ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur” açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır” ifadelerini kullanmıştı. Kurulacak sınır gücünü "terör ordusu" olarak niteleyen Erdoğan şunları söylemişti:

"Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. TSK, Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir. Bizim tüm müttefiklerimize söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım."