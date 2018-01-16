Genelkurmay Başkanı: YPG'nin desteklenmesine izin vermeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, YPG'nin desteklenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

''PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz" diyen Akar, "Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz'' şeklinde konuştu.

"NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır" ifadesini kullanan Akar, "DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.