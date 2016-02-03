Erdoğan askeri uçakla Peru'ya götürdüğü zırhlı aracını kullanmadı

Üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika ziyareti için zırhlı aracını da askeri kargo uçağıyla beraberinde götüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Peru ziyaretinde Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın kendisi için tahsis ettiği makam arabasını tercih etti.

Şili, Ekvador ve Peru'yu kapsayan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru Devlet Başkanı Humala tarafından Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Ziyaret sırasında Güney Amerika'daki temasları için Türkiye'den götürdüğü 2015 model Mercedes S600 marka makam aracı yerine, Peru Devlet Başkanı Humala'nın kendisi için tahsis ettiği Mercedes E55 model aracı tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkanlık Sarayı'na gelişinde atlı tören birliği de eşlik etti.

Erdoğan ve Humala, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam yemeğine geçti. Başkanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Ziyaretin ardından Peru Devlet Başkanı Humala ve eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kaldıkları otele uğurladı.

Peru'ya götürüldü ama kullanılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Amerika ziyaretinde kullandığı Mercedes S600 marka zırhlı makam aracı, Kayseri Hava Üssü'nden kalkan C-130 tipi askeri kargo uçağı ile bölgeye götürülmüştü.

Askeri nakliye uçağı yaklaşık 14 bin kilometrelik yolu, Senegal ve Brezilya’da yakıt ikmali yaptıktan sonra yaklaşık 20 saatte alarak Şili’ye ulaşmış, buradaki programın ardından da Peru'ya götürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin, Peru ve Ekvador’da istenilen düzeyde zırhlı araç olmaması ihtimali nedeniyle Türkiye’deki makam aracının götürülmesini uygun bulduğu, ancak Peru Devlet Başkanı Humala'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için tahsis ettiği aracın istenen güvenlik seviyesini karşılaması nedeniyle kabul edildiği öğrenildi.

S600 530 beygir gücünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de kullandığı makam aracı, 2015 model Mercedes S600. Zırhlı araç, 6 litrelik 12 silindirli motoru ile 530 beygir gücünde. 2005-2010 yılları arasında üretilen Mercedes E55 model araç ise zırhlı olmasına rağmen 8 silindirli ve 388 beygir gücünde.