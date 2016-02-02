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Erdoğan Güney Amerika'ya makam aracını da götürdü

Erdoğan, Güney Amerika gezisinde Obama ve Putin gibi korunacak.

02 Şubat 2016 11:39

Üç ülkeyi kapsayan Güney Amerika gezisine çıkacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı koruma tedbirleri kapsamında zırhlı makam aracı kargo uçağıyla Şili'ye gönderildi. Aracın diğer durakları ise Peru ve Ekvador.

Milliyet'te Abdullah Karakuş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında dünyanın önemli liderleri gibi korunacak. ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yurtdışı gezilerine makam aracını götürme uygulaması Erdoğan için de başlatıldı. Yeni uygulama Erdoğan’ın güvenliğine yönelik yeni ve önemli değişikliklere gidildiğinin göstergesi oldu.

 

Zika tedbirleri

 

Erdoğan’ın makam aracının Türkiye’den götürülmesi yönteminin bundan sonra da bazı dış gezilerde uygulanacağı belirtiliyor.

Brezilya’da başlayan ve Güney Amerika’da görülen ‘zika’ salgınına yönelik de Erdoğan’ın uçağında özel tedbirler alındığını öğreniyorum. Heyet sivrisineklere karşı uyarılmış ve tedbir olarak da sivrisinek kovucu sıvılar dağıtılmış.

 

Şili’de kadın büyükelçi

 

Güney Amerika’da birçok ülkede Türk büyükelçiliği var. Şili’deki büyükelçimiz Naciye Gökçen Kaya. 1986’da Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Kaya, Cenevre gibi Avrupa şehirlerinde değişik görevlerde bulunduktan sonra Pakistan’ın başkenti İslamabad Büyükelçiliği’nde üçüncü ve ikinci katiplik görevlerinde bulundu. Şili’ye 2013’te büyükelçi olarak atandı.

Santiago Büyükelçisi Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ülkeyle ilgili kapsamlı bir brifing verdi.

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