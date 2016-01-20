Sağlık Bakanı'na 2012'de 615 bin liralık makam aracı alınmış

Sağlık Bakanlığı’na alınan makam araçlarının listesi açıklandı. Listede, 2012’de 615 bin liralık Mercedes-Benz marka makam aracı alındığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı’na bir soru önergesi vererek, Bakanlık’a alınan araç fiyatlarını sordu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzasıyla soru önergesine verilen yanıta göre 2012'de 615 bin TL'ye Mercedes-Benz marka makam aracı alındı. Bakanlığın araç alım listesinde 2013 yılında 14 adet Ford Transit Minibüs alındığı da görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı araç değeri tablosu şöyle: