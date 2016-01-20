T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı'na 2012'de 615 bin liralık makam aracı alınmış

Bakanlık verilen soru önergesi üzerine, bünyesinde alınan araçların listesi açıkladı

20 Ocak 2016 16:37

Sağlık Bakanlığı’na alınan makam araçlarının listesi açıklandı. Listede, 2012’de 615 bin liralık Mercedes-Benz marka makam aracı alındığı bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı’na bir soru önergesi vererek, Bakanlık’a alınan araç fiyatlarını sordu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzasıyla soru önergesine verilen yanıta göre 2012'de 615 bin TL'ye Mercedes-Benz marka makam aracı alındı. Bakanlığın araç alım listesinde 2013 yılında 14 adet Ford Transit Minibüs alındığı da görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı araç değeri tablosu şöyle:

 

 

ETİKETLER

mercedesmakam aracısağlık bakanlığısoru önergesimüezzinoğlutanrıkuluhaber

İlgili Haberler

Kamu kuruluşlarına 50 lüks makam aracı alınacak!

Araç alımı, bakımı ve yakıtına yılda 3,3 milyar lira harcanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24