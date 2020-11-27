"Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez "parsel parsel" tartışmasında istedi, Davutoğlu kabul etmedi"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyledi. Üstün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı" ifadelerini kullandı.



Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün TV5'te yayınlanan Ankara Bürosu adlı programa konuk oldu.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Üstün, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyledi.

Fitili parsel parsel tartışması ateşledi

Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından, Davutoğlu'na Arınç'ı görevden alması için talepte bulunduğunu söyledi.

İkili arasındaki 'parsel parsel' tartışmasının partiye ciddi zararlar verdiğini söyleyen Üstün, "Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte" dedi.