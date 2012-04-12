Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden teknik direktör Erdoğan Arıca, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, spor ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Erdoğan Arıca için Levent Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, spor ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Cenaze töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçeli milli futbolcu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, TFF eski başkanlarından Haluk Ulusoy, futbolcular, Arıca'nın eski takım arkadaşları, meslektaşları, dayısı olan ünlü sinema oyuncusu Kadir İnanır, kardeşi şarkıcı Soner Arıca, ailesi ile yakınları katıldı.

Aile adına taziyeleri kabul eden Soner Arıca ve Kadir İnanır'ın üzgün oldukları gözlendi.

Terim: Erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arıca'nın vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, ''Beraber top oynadığımız arkadaşımdı. Son yıllarda da meslektaşımdı. Mekanı cennet olsun. Erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum'' şeklinde duygularını ifade ederken, AK Parti Milletvekili Hakan Şükür ise ''Allah rahmet etsin. İnşallah mekanı cennet olsun'' dedi.

Arıca'nın naaşı, Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Erdoğan Arıca kimdir?

58 yaşında vefat eden Erdoğan Arıca, Türk futboluna, futbolcu ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet etti.

Erdoğan Arıca, 24 Temmuz 1954'de Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatı boyunca Malatyaspor (1971-1974), Orduspor (1974-1977), Galatasaray (1977-1981), Fenerbahçe (1981-1986), Diyarbakırspor (1986-1987) ve Sarıyer'de (1987-1989) forma giydi.

30 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Erdoğan Arıca, 1990 yılında aktif futbol yaşantısını bırakıp teknik direktörlüğe başladı. Arıca, Dardanelspor, Aliağa, Samsunspor, Gaziantepspor, Malatyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Hacettepe gibi çok sayıda takımı çalıştırdı.

Erdoğan Arıca, son olarak 2010-11 sezonun ilk 2 haftasında Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.