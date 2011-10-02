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Politika

Erdoğan annesini ziyaret etti İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2011 22:48

-Erdoğan annesini ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün ameliyatla safra kesesi alınan annesi Tenzile Erdoğan'ı hastanede ziyaret etti. Üsküdar'daki konutundan Özel Medipol Hastanesine geçen Başbakan Erdoğan'ın, burada, dün safra kesesi ameliyatı olan annesi Tenzile Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ve eşi Berat Albayrak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Rıdvan Dilmen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hastaneye gelerek Tenzile Erdoğan'ı ziyaret etti. Hastanede yaklaşık 2,5 saat kalan Başbakan Erdoğan, çıkışta  hastanenin önündeki vatandaşlarla sohbet etti.

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