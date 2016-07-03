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Yaşam

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Erdoğan, kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarlarını da ziyaret edip dua etti

03 Temmuz 2016 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret için saat 14:45'de Tarabya Köşkü'nden çıktı. Saat 15:00'de Karacaahmet Mezarlığı'na ulaşan Erdoğan önce anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Anne ve babasının mezar ziyaretinin ardından Erdoğan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarlarını da ziyaret edip dua etti.

 

Arife günü ziyaret ediyordu



Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yıllarda arife günü mezarlık ziyaretlerinde bulunuyordu. Mezarlıkların arife günü kalabalık olması ve vatandaşlara sıkıntı çıkarılmaması adına bu yılki ziyaretin bir gün önceye alındığı öğrenildi.

 

Harçlık dağıtıldı



Mezarlıkta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Cumhurbaşkanlığı korumaları çiçek satışı için mezarlıkta bulunanların çocuklarına harçlık dağıttı.

 

Kısıklı'daki konutuna gitti



Mezarlık ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir aradan sonra ilk kez Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

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