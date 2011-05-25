-ERDOĞAN ''ANKARA PROJELERİNİ'' TANITTI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ankara, bugün sadece Türkiye'nin başşehri değil, dünyanın takip ettiği, izlediği, acaba ne diyecek diyerek merakla takip ettiği, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir başşehir, bir Başkent oldu'' dedi. Erdoğan, Ankara Ticaret Odasında (ATO) Ankara Proje Tanıtım Toplantısındaki konuşmasında, ''Başkent Ankara için çok büyük bir heyecanı paylaştığımız bu tarihi günde, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum'' dedi. Açıklayacağı projelerin, Ankara için, Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Başbakan Erdoğan, şu ana kadar İstanbul için iki büyük proje açıkladıklarını bunlardan birinin ''Kanal İstanbul Projesi'', diğerinin de İstanbul için ''2 Şehir Projesi'' olduğunu anımsattı. 12 Haziran seçimlerinin ardından, bu projelerin plan, etüd çalışmalarını en ince teferruatına kadar başlatacaklarını anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ben, İstanbul projelerimizi açıklarken, bazı hususların altını özellikle çizdim. İstanbul'daki projeler, lokal, yerel projeler değil. O projeler, İstanbul’u ilgilendirdiği kadar, Trakya'yı ilgilendirdiği kadar, onlardan çok daha fazla Türkiye'yi ilgilendiriyor. O projelerde, 10 binlerce kişinin çalışacak olması, projeler tamamlandığında ortaya çıkacak sanayi, ticaret ve yaşam merkezleri, ortadan kalkacak risk ve elde edilecek gelir, tüm Türkiye tarafından paylaşılacak. Yine ben, o projeleri açıklarken, benzeri projelerin başka kentler için de hazırlandığını ifade ettim. Şu anda neredeyse 81 vilayetin tamamında çok büyük projeler uyguluyoruz. Bölünmüş yollar, hastaneler, üniversiteler, derslikler, stadyumlar, adalet merkezleri, yerel hizmetler ve kentsel dönüşümlerle 81 vilayetin çehresi değişiyor. Bütün bu projelere ek olarak, İstanbul'un ardından, Ankara, İzmir ve Diyarbakır için yine büyük projelere hazırlandık ve hazırlanıyoruz. İşte bugün, Ankara için hazırlanan bu projeleri sizlerle paylaşacağız.'' Ankara'nın köklü bir tarihe sahip kent olduğunun altını çizen Başbakan Erdoğan, ''Beş Şehir'' adlı eserin yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Ankara ile ilgili ''Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar, Ankara'da geçmiş zamanların pek az eserini bırakmıştır. Türk kültürünün kendinden evvel gelmiş medeniyetlerden kalan şeylerle bu kadar canlı surette rastgele karıştığı, haşır neşir olduğu pek az yer vardır. Kale'de ve onun eteğine serpilmiş mahallelerde, Türk velileri, Roma ve Bizans taşlarıyla sarmaş dolaş yatarlar. Dedelerimizin mezarlarından çıkan yeşillikler, hangi itikatların etrafında yontuldukları belli olmayan çok eski taşları kendi rahmaniyetleri ile yumuşatırlar'' dizelerini okudu. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Evet...Ankara, gri devlet binalarından, kravatlı, takım elbiseli ciddi devlet adamlarından, sadece modern bir şehir hüviyetinden ibaret değildir. Ankara, Selçuklu Hükümdarları Alaaddin Keykubat, II. Kılıçarslan, Sultan Muhiddin Mesut'un; Osmanlı Sultanları Orhan Gazi'nin, II. Murad'ın; elbette ki Akşemseddin ve Hacı Bayram Veli'nin, üstat Necip Fazıl'ın hocası, Bağlum'da medfun Abdulhakim Arvasi'nin şehridir. Ankara, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in şehridir. Ankara 23 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde, bir Cuma namazının ardından, Ulus'ta, eski Meclis binası önünde, Kur'an-ı Kerim ve dualarla açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisinin şehridir... Yani Ankara, Cumhuriyetimizin filizlendiği, bir çınara dönüştüğü, İstiklal Savaşımızı sevk ve idare eden bir şehirdir. Ankara, hem modern bir Avrupa başkenti, hem modern bir Cumhuriyet şehri, hem de bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir.'' Ankara'nın, 1923'te Başkent ilan edildiğinde, nüfusunun yaklaşık 40 bin olan bir Anadolu kasabası olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, şu anki nüfusunun ise 5 milyona yaklaştığını bildirdi. Ankara'nın nüfus olarak böyle çok hızlı şekilde büyürken, şehrin buna hazırlıklı şekilde planlanmadığının altını çizen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Böyle bir nüfus projeksiyonu yapılmadığı için, Ankara'da kentleşme çok çarpık şekilde gelişti. Sadece artan nüfus değil, büyüyen, gelişen kamunun ihtiyaçları da sağlıklı bir plana tabi tutulmadı. AK Parti olarak, tüm şehirlerimiz gibi, Ankara'ya da nefes aldırmak, Ankara'nın Başkent vasfını güçlendirmek, çehresini değiştirmek için çok yoğun gayret sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ankara, Cumhuriyetin kalbi, bu milletin idare merkezidir. Ankara, diğer 80 vilayetin, umutlarını bağladığı, çözüm beklediği, vizyon beklediği bir şehirdir. Ne yazık ki Ankara, uzun yıllar boyunca, bırakınız diğer 80 vilayetin derdine çare olmayı, kendi köylerine, kendi ilçelerine dahi çözüm üretememiş, derman bulamamıştır. Kızılcahamam'dan, Çamlıdere'den, Çubuk'tan tutunuz, güneyde Bala, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren'e kadar; Doğuda Elmadağ'dan tutunuz, Batıda Güdül, Beypazarı, Nallıhan'a kadar, Ankara yıllarca hizmete hasret kalmıştır. Taki AK Parti gelene kadar. Her zaman ifade ediyorum: Ankara, sadece Hakkari'ye, Iğdır'a, Edirne'ye, Muğla'ya değil yanı başındaki Çankırı'ya, Kırıkkale'ye, Konya'ya, Eskişehir'e dahi binlerce kilometre uzakta kalmıştır. Ankara'da ticaretin, Ankara'da sanayinin gelişmesi, tıpkı Kayseri, Konya, Denizli gibi, Anadolu kaplanlarının kendi çabalarıyla, kendi mücadeleleriyle olmuştur. 3 Kasım seçimlerinden itibaren ise Ankara, farklı bir kimliğe, farklı bir hüviyete bürünmüştür. Ankara bugün, sadece diğer 80 vilayete değil, Kabil'e, Sana'ya, Beyrut'a, Kahire'ye, Saraybosna'ya, Bağdat'a dahi çok ama çok yakın bir şehir haline gelmiştir. Ankara bugün, sadece Türkiye'nin başşehri değil, dünyanın takip ettiği, izlediği, acaba ne diyecek diyerek merakla takip ettiği, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir başşehir, bir başkent oldu. Dün, Ayaş'a, Sincan'a, Keçiören'e elini uzatamayan Ankara, bugün Açe'ye, Şili'ye, Haiti'ye kadar elini uzatıyor. Dün Kazan'a, Gölbaşı'na, Kalecik'e, Mamak'a sesini duyuramayan Türkiye, bugün Medeniyetler İttifakına başkentlik yapıyor.'' Dün Altındağ'ı, Yenimahalle'yi, Akyurt'u, Polatlı'yı, Pursaklar'ı, Etimesgut'u duymayan, duyamayan Ankara'nın, bugün bütün uluslararası denklemlerde 'ben de varım' dediğini bildiren Başbakan Erdoğan, ''Biz sadece Ankara'yı büyütmekle, Ankara'yı güzelleştirmek, Ankara'nın çehresini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda Ankara'yı uluslararası bir kent, uluslararası bir başkent haline dönüştürdük. Şimdi açıklayacağımız büyük projelerle, işte Ankara'nın bu vasfını daha da güçlendiriyoruz. Ankara'nın başkent vasfını, modern görünümünü, itibarını şimdi bu projelerle daha da ileri standartlara kavuşturuyoruz. Ankara'daki bu projelerle, Türkiye'nin kalbi Ankara'yı, dünyaya örnek bir şehir, vizyon bir şehir, marka bir şehir haline getiriyoruz'' ifadelerini kullandı.