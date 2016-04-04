Erdoğan: Anayasa Mahkemesi, Can Dündar ve Erdem Gül kararıyla kendi varlığına ihanet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) MİT TIR'ları davasında yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklu yargılanması hakkında "kişi hürriyeti, kişi güvenliği, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar vermesinin ardından tahliye edilmesine ilişkin "Gazeteci dahi olsa casusluk terör örgütü ve eylemlerini övme gibi somut tanımı olan şeyler. Takdirini yapacak yer yargı. AYM bile bunun etkisinde kalarak kendi varlığına adeta ihanet edercesine Anayasa’ya aykırı karar verebiliyor" dedi.

Kızılay Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“Tüm dünyada bu tür suçlar tamamen adil bir vaka olarak değerlendirilir ve cezası verilir. Konu Türkiye olunca bir anda ölçüler değişiyor. Bakıyorsunuz, şahıs asker vurmuş, terör örgütü mensubu, yakmış, yıkmış velhasıl terör örgütü kendisine ne emretmişse onu yapmış. Bu eylemleri yaparken cebinde de derginin tanıtım kartı var. Yakalandığında ben gazeteciyim diyor. İyi de sen gazetecilikten yakalanmıyorsun ki, sen terör örgütü üyeliğinden yakalanıyorsun. Avrupa ülkelerine veya Amerika’da aynı suçu işleyen birisine kimse gazeteci demiyor. Cezasını kesiyor. Gazeteci dahi olsa casusluk terör örgütü ve eylemlerini övme gibi somut tanımı olan şeyler. Takdirini yapacak yer yargı. AYM bile bunun etkisinde kalarak kendi varlığına adeta ihanet edercesine Anayasa’ya aykırı karar verebiliyor. Değerli arkadaşlar, böyle olmaz. Türkiye şu anda terörle en yoğun mücadeleyi veren ülkedir.”

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayetçi olduğu davada yargılanıyor. "Siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli bilgilerini temin etme yayımlama" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütüne yardım"la suçlanan Can Dündar ve Erdem Gül, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklamayla "kişi hürriyeti, kişi güvenliği, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar vermesiyle tahliye edilmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gördüğü davanın ilk duruşması öncesinde Dündar ve Gül, gazetecilerle paylaştıkları savunmalarında tüm suçlamaları reddetmişti.

25 Mart’taki duruşmada davanın kapalı görülmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar ve Gül'ün savunmalarının ardından, tutuksuz yargılanmalarına devam edilmesine karar verdi. Dava 22 Nisan'a ertelendi.