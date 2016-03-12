AKP’li Külünk: Anayasa Mahkemesi kaldırılmalı

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır. Atanmışlar üzerinden meclisin üzerinde yargı vesayeti oluşturulamaz, oluşturulmamalıdır. Olacaksa olsun, yüksek mahkeme halk tarafından seçilmelidir" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Kocaeli Fikir Kulübü'nün düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi İçin Hep Birlikte' konulu konferansa konuşmacı olarak Metin Külünk katıldı.

Dün akşam, İzmit'te bir alışveriş merkezindeki salonda düzenlenen konferansa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda kişi izledi.

Külünk, Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Anayasa Mahkemesi kaldırılmalıdır. Atanmışlar üzerinden meclisin üzerinde yargı vesayeti oluşturulamaz, oluşturulmamalıdır. Olacaksa olsun, yüksek mahkeme halk tarafından seçilmelidir. Seçilsin, ondan sonra gelsin, halktan meşruiyet istesin. Çünkü demokrasilerde meşruiyetin adı millet iradesidir. Anayasa Mahkemesi'nin bugün tek başına anayasadan aldığı meşruiyet Anayasa Mahkemesi için yeterli değildir. Atanmışların sadece anayasadan aldıkları yetkiyle kendilerini tek başına kritik davalarda, kritik meselelerde kendilerini tek başına atanmışların anayasadan aldıkları yetki ile meşruiyet alanı ifade etmeleri yeterli değildir. Demokrasilerde meşruiyet ancak sandık üzerinden ortaya çıkar. Atanmışların, anayasada kanundan aldıkları yetkiyle tek başına kendilerini meşru bir milletin egemenlik hakkına mütecaviz olmaları kabullenilebilir bir şey değildir. Bu, hukuk normlarına da aykırıdır" diye konuştu.

Külünk, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili kararına atıfta bulunarak, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği en son karar sizin vicdanlarınızda karşılık buldu mu? Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla milletin nezdinde meşru olarak kabul edildi mi? Kim verdi bu kararı, kanuni bir kurumun temsilcileri verdi. Kurum kanuni ama temsilcilerinin eylemleri kanun üzerinden milletin lehinde olmayan bir karar vermiştir ve millet de bunu kabul etmemektedir" dedi.