T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti

18 Aralık 2018 20:04

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti. 
Yaklaşık yarım saat süren kabulde milliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Meksika\'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularıyla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

FOTOĞRAFLI
 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ampute Milli Futbol TakımınıCumhurbaşkanı Erdoğana MeksikaAmpute Futbol DünyaAmpute Milli Futbol TakımıErdoğanKabulde GençlikSpor Bakanı Mehmet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24