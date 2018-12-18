Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kabul etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti.

Yaklaşık yarım saat süren kabulde milliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Meksika\'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu. Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularıyla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.



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